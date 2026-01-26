Από τη μία το βαρύ κλίμα μετά το 2-2 κόντρα στον Λεβαδειακό και από την άλλη μία σημαντική επιστροφή. Κάπως έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα στον ποδοσφαιρικό Άρη.

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα ήταν σημείο αναφοράς στο Ρύσιο σήμερα, αφού ακολούθησε μέρος της προπόνησης για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο μήνες και τον τραυματισμό του στη Νέα Φιλαδέλφεια με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Ο Γάλλος, μάλιστα, δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στα πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ για την εκτός έδρας αναμέτρηση του επερχόμενου Σαββάτου (31/01) κόντρα στον Παναιτωλικό.

Νέο πρόσωπο ήταν και ο Φρέντρικ Γένσεν που είχε μείνει εκτός όλη την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας ίωσης. Ατομικό έκαναν οι Καντεβέρε-Μεντίλ και θεραπεία οι Άλβαρο-Γαλανόπουλος, με τον τελευταίο να τίθεται νοκ-άουτ στο ζέσταμα του αγώνα με τον Λεβαδειακό.