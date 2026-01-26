Την τελευταία του πνοή άφησε 40χρονος μετά από τροχαίο στη Νίκαια Αττικής.

Ο άνδρας, με καταγωγή από το Αγρίνιο, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ περπατούσε με τη σύντροφό του στις 21 Ιανουαρίου.

Ο 40χρονος διακομίστηκε αρχικά στο ΚΑΤ, αλλά η σοβαρότητα των τραυμάτων στο κεφάλι ήταν μη αναστρέψιμη, με αποτέλεσμα να καταλήξει μετά από λίγες μέρες νοσηλείας.

Τραγωδία στη Νίκαια σημειώθηκε όταν ένας 40χρονος άνδρας, με καταγωγή από το Αγρίνιο, έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρό τροχαίο. Ο άτυχος Χριστόφορος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και, παρά τη μάχη που έδωσε στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, γύρω στις 9, στη Νίκαια Αττικής. Ο 40χρονος περπατούσε μαζί με τη σύντροφό του όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με το sinidisi.gr. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ, ωστόσο τα τραύματά του στο κεφάλι ήταν εξαιρετικά σοβαρά και η κατάστασή του κρίθηκε μη αναστρέψιμη.

Η δωρεά οργάνων και το μεγαλείο ψυχής της οικογένειας

Το βράδυ της Κυριακής 25 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία λήψης οργάνων του Χριστόφορου, καθώς η οικογένειά του αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά οργάνων, δείχνοντας αξιοθαύμαστο μεγαλείο ψυχής. Ο 40χρονος εργαζόταν ως μάγειρας και είχε υποβληθεί πριν από πέντε μήνες σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς.

Η οικογένεια του Χριστόφορου είχε βιώσει άλλη μια απώλεια, καθώς τον Νοέμβριο του 2022 είχε φύγει από τη ζωή ο πατέρας του, Κώστας, σε ηλικία 62 ετών, μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, η μητέρα του Χριστόφορου αποχαιρέτισε δημόσια τον γιο της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Έφυγε χωρίς να το επιθυμεί. Και όμως θα ζει μέσα από την απόφασή μας να γίνει δωρεά οργάνων. Καλό ταξίδι λεβέντη μου στο φως».