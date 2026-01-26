Σε εξέλιξη βρίσκεται από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ακόμη δύο διαδοχικά κύματα αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, φέρνοντας ισχυρές βροχές και ανέμους που τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφονται έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές, με την Αττική να βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που δέχθηκαν βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, τα ισχυρά φαινόμενα θα μετατοπιστούν την Τρίτη προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ η κακοκαιρία εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί έως και την Κυριακή.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του στο Facebook, τα επόμενα δύο κύματα κακοκαιρίας θα εκδηλωθούν τα διήμερα Τετάρτη – Πέμπτη και Σάββατο – Κυριακή. Οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 μποφόρ, με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη, όπου θα στραφούν σε βόρειους. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα κινηθεί 3 έως 6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, περιορίζοντας τις χιονοπτώσεις αποκλειστικά σε ορεινές περιοχές.

Για την Αττική, οι βροχές αναμένεται να είναι γενικά ήπιες – με περισσότερα φαινόμενα την Πέμπτη – ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο Φεβρουάριος φαίνεται να ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

«”Τρία κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα…”

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αυτής της εβδομάδας με τα φαινόμενα να έχουν μετατοπιστεί στα ανατολικά και να επηρεάζουν μέχρι αύριο το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία τη Θράκη να νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη – Πέμπτη και Σάββατο – Κυριακή.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα , στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα στραφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά.

Αττική: Χωρίς ιδιαίτερες βροχές ( περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με “μαλακό” καιρό».

Δείτε live την πορεία του καιρού