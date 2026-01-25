Μετά το τέλος της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Ανδρέας Πετρόπουλος μοιράστηκε μια ανησυχητική εμπειρία μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο παίκτης του Κολοσσού αποκάλυψε ότι διαπίστωσε πως τα φρένα του αυτοκινήτου του είχαν κοπεί, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι πρόκειται απλώς για ένα τυχαίο περιστατικό.

Συγκεκριμένα έγραψε“Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους… Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου. Καραγκιόζηδες”.

