Ο Σταμάτης Γονίδης έχει αναφέρει αρκετές φορές τη βαθιά του πίστη στον Χριστό. Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε εκπομπή του ALPHA, μίλησε για μια συγκλονιστική εμπειρία με ένα παιδί που ήταν άρρωστο.

«Ο Χριστός ετάφη, δεν τον έκαψαν. Πιστεύω ότι το σώμα πρέπει να ταφεί, γιατί όπως ένα λουλούδι που φυτεύουμε μέσα στη γη, έτσι και ο άνθρωπος μπορεί να “ανθίσει”. Αν τον κάψεις, δεν θα βγει τίποτα. Δε θα υπήρχαν άγιοι αν τους καίγανε. Η πίστη κάνει θαύματα. Όταν πιστέψεις, γίνεται το θαύμα.

Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα μήνες να ξυπνάει όταν του τραγούδησα ένα δικό μου τραγούδι στο αυτί. Ήταν το «Χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου». Η μητέρα του μου είχε πει ότι ήταν το αγαπημένο του τραγούδι και μου ζήτησε να του το πω, μήπως γίνει ένα θαύμα. Και πράγματι, από το πουθενά, σηκώθηκε, γύρισε και με κοίταξε στα μάτια», ανέφερε ο τραγουδιστής.