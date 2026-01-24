Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται από μία από τις πιο σφοδρές χειμερινές κακοκαιρίες των τελευταίων ετών, με θερμοκρασίες έως -46°C στις Βόρειες Πεδιάδες και -23°C στη Νέα Υόρκη.

Περίπου 40 πολιτείες επηρεάζονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν έως και 150 εκατομμύρια ανθρώπους έως την Κυριακή.

Ισχυρές χιονοπτώσεις στο βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με πάνω από 24.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα.

Τουλάχιστον 12 πολιτείες έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι κυβερνήτες έχουν θέσει σε επιφυλακή δυνάμεις της Εθνοφρουράς για την προετοιμασία ενδεχόμενης επιδείνωσης των συνθηκών.

Scenes here in Dallas, Texas. Heavy snow coming down, strong gusts of winds up to 60mph. #SnowStorm pic.twitter.com/vLXbiHJlkI — Gerald (@GeraldBets) January 23, 2026

Ήδη, ισχυρές χιονοπτώσεις καταγράφονται στο βορειοδυτικό Τέξας και την Οκλαχόμα, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με περισσότερα από 24.000 νοικοκυριά να μένουν χωρίς ρεύμα. Στο Σικάγο, η θερμοκρασία υποχώρησε στους -27 βαθμούς Κελσίου, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί τουλάχιστον 12 πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Αρκάνσας, η Τζόρτζια, το Τέξας, η Βόρεια και η Νότια Καρολίνα. Οι κυβερνήτες έχουν θέσει σε επιφυλακή και δυνάμεις της Εθνοφρουράς, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών.

Η ακραία χιονοθύελλα έχει προκαλέσει χάος και στις αερομεταφορές, με τουλάχιστον 10.000 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα στις ΗΠΑ, καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες, καθώς πάνω από 1.200 πτήσεις αναχώρησης και άφιξης του Σαββατοκύριακου έχουν ήδη ακυρωθεί.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, ανακοίνωσε ότι η πολιτεία κινητοποιεί περισσότερα από 1.600 εκχιονιστικά μηχανήματα και 114.000 τόνους αλατιού για την αντιμετώπιση της καταιγίδας, προειδοποιώντας ότι «καμία περιοχή δεν θα μείνει άτρωτη από την οργή της Μητέρας Φύσης».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Τζέικομπ Άσερμαν από το Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αν συνυπολογιστούν και οι ακραίες θερμοκρασίες, ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν ενδέχεται να φτάσει τα 220 εκατομμύρια.

«Πρόκειται για μια καταιγίδα που θα συζητείται για πολλά χρόνια», δήλωσε η μετεωρολόγος Κέιτλιν Ντιρκς, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική», καθώς –όπως εξήγησε– τα εκτεταμένα στρώματα πάγου που προβλέπονται απειλούν σοβαρά τις υποδομές.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι και η εικόνα στα καταστήματα, όπου παρατηρούνται ουρές πολιτών που σπεύδουν να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης, με τα ράφια να αδειάζουν ταχύτατα.