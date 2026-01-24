Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών η Αναστασία Αθηνή, γνωστή για το επεισόδιο το 1997 όπου χαστούκισε τη Δήμητρα Λιάνη μπροστά στις κάμερες σε εκδήλωση στη Στοά του Βιβλίου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας.

Το επεισόδιο που έμεινε στην ιστορία

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1997, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Στοά του Βιβλίου. Η Νατάσα Αθήνη – Τσούνη, περίμενε στην ουρά μέχρι να πλησιάσει τη Δήμητρα Λιάνη και να της δώσει ένα χαστούκι, σοκάροντας το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια φέρεται να είπε πριν από την πράξη της ότι δεν καταδέχεται να παραλάβει το βιβλίο, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες και έκανε τον γύρο της χώρας.

Μετά το επεισόδιο, απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό για να την παραλάβει. Σύμφωνα με τις δικές της αφηγήσεις, εκεί τη συνάντησε η ίδια η Δήμητρα Λιάνη, η οποία τη ρώτησε για τους λόγους της πράξης της. «Δεν ξέρω, ίσως να είχα φορτιστεί από όσα λέγονται για σένα στις εκπομπές» ήταν η απάντηση που πήρε. Εξερχόμενη από το βιβλιοπωλείο η χήρα του πρώην πρωθυπουργού είχε πει πως δεν επιθυμεί τη δίωξη της γυναίκας και πως αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.