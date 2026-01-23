Τα καθήκοντά της ως Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή στην Ελλάδα ανέλαβε η Laura Lo Castro, η οποία διαδέχεται τη Maria Clara Martin, η οποία ήταν επικεφαλής του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Με εμπειρία περισσότερων από 35 ετών στον ανθρωπιστικό τομέα, εκ των οποίων τα 32 με την Ύπατη Αρμοστεία, όπου κατείχε προοδευτικά ανώτερες θέσεις ευθύνης σε διαφορετικά και απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα, η κ. Lo Castro έχει υπηρετήσει στη Ρουάντα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Δυτικό Τιμόρ, τη Ζάμπια και την Ελβετία, ενώ πιο πρόσφατα διετέλεσε Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή στην N’Djamena του Τσαντ, όπου ηγήθηκε της επείγουσας ανθρωπιστικής ανταπόκρισης εν μέσω της συνεχιζόμενης σύρραξης στο Σουδάν.

Ήδη, η νέα Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή στην Ελλάδα έχει επισκεφθεί τις δομές υποδοχής αιτούντων άσυλο στη Μαλακάσα και τη Ριτσώνα στην Αττική, καθώς και δομές στη Λέσβο και την Κρήτη, όπου συναντήθηκε με πρόσφυγες, εταίρους και τοπικές αρχές. Έχει επίσης πραγματοποιήσει αρχικές συναντήσεις με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και την Υφυπουργό Εξωτερικών για να συζητήσουν βασικές προτεραιότητες σε θέματα προστασίας και ενίσχυσης της υφιστάμενης συνεργασίας.

«Η Ελλάδα έχει μια μακρά ιστορία φιλοξενίας ξεριζωμένων ανθρώπων και προσβλέπω στη στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, τους δήμους, την κοινωνία των πολιτών, τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και τις κοινότητες των προσφύγων, ώστε να ενισχυθεί η προστασία και να στηριχθούν μακροπρόθεσμες λύσεις για τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που έχουν αναζητήσει ασφάλεια εδώ», δήλωσε η κ. Lo Castro.

Πρόσθεσε δε, πως οι εμπειρίες που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με την Ύπατη Αρμοστεία έχουν ενισχύσει τη δέσμευσή της στην ανθρωπιστική δράση που θα πρέπει να διέπεται από ανθρωπιά, αλληλεγγύη, προστασία και αξιοπρέπεια. «Θα πρέπει επίσης να αξιοποιεί και να ενισχύει τις δυνατότητες των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής τους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι αυξανόμενες παγκόσμιες ανθρωπιστικές ανάγκες έρχονται αντιμέτωπες με πρωτοφανείς περιορισμούς στη χρηματοδότηση», πρόσθεσε η κ. Lo Castro.