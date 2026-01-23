Ένα κορίτσι παρέμεινε αβάπτιστο για μεγάλο διάστημα, καθώς οι γονείς της, και οι δύο νομικοί, είχαν διαφωνία σχετικά με το όνομα που θα λάμβανε. Η σύγκρουση ανάμεσά τους ήταν έντονη, καθώς κάθε γονέας ήθελε να δώσει στο παιδί το δικό του προτιμώμενο όνομα. Η διαφωνία αυτή ήταν τόσο σοβαρή που δεν μπόρεσε να επιλυθεί ούτε μέσω συμβιβασμού ούτε με παρέμβαση κατώτερων δικαστηρίων.

Τελικά, η υπόθεση έφτασε στον Άρειο Πάγο, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο κλήθηκε να αποφασίσει τόσο για το όνομα του παιδιού όσο και για την εκκλησία όπου θα πραγματοποιηθεί η βάπτιση. Ο Άρειος Πάγος, εξετάζοντας την υπόθεση, αποφάσισε ότι το παιδί θα λάβει το όνομα του Αγίου που γιορτάζει την ημέρα της γέννησής του. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην παράδοση και το θρησκευτικό έθιμο, ως μέτρο ουδέτερο και αμερόληπτο που διασφαλίζει τα συμφέροντα του παιδιού.

Παράλληλα, το δικαστήριο καθόρισε και την εκκλησία όπου θα πραγματοποιηθεί η βάπτιση, ώστε να μην υπάρχουν περαιτέρω διαφωνίες. Το παιδί παρέμεινε αβάπτιστο για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της δικαστικής διαμάχης, και σήμερα είναι 9 ετών. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν όταν οι γονείς δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν για βασικά ζητήματα της ζωής του παιδιού τους, και τον ρόλο του ανώτατου δικαστηρίου στην προστασία των συμφερόντων των παιδιών.

Η υπόθεση των διαζευγμένων γονέων έφερε τη Δικαιοσύνη αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές νομικό ζήτημα καθώς η διαμάχη τους αφορούσε όχι μόνο την επιμέλεια και τη διατροφή του παιδιού τους, αλλά και κρίσιμα θέματα όπως η ονοματοδοσία και η βάπτιση. Το αποτέλεσμα της υπόθεσης ανοίγει νέα κεφάλαια στην ελληνική νομολογία, δημιουργώντας προηγούμενο που θα μπορούσε να καθορίσει μελλοντικές αποφάσεις σε αντίστοιμες υποθέσεις.

Σημειώνεται ότι βάπτισμα ονομάζεται ένα από τα επτά τελετουργικά μυστήρια των χριστιανικών εκκλησιών με χρήση νερού ως συμβόλου εξαγνισμού, που σηματοδοτεί την εισαγωγή του πιστού στο σώμα της εκκλησίας. Η λέξη βάπτισμα προέρχεται από το ρήμα βάπτω/βαπτίζω που σημαίνει «βυθίζω συχνά ή έντονα, βουτάω, καταδύω».

Σήμερα τα μωρά βαπτίζονται στη κολυμπήθρα στην εκκλησία. Το μωρό το υποδέχεται στην είσοδο της εκκλησίας ο νονός και η νονά του. Η μέρα της βάφτισης ενός παιδιού είναι ημέρα χαράς για όλους.