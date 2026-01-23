Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Λυκόβρυση, όταν δύο οδηγοί, ένας φορτηγού και ένας από κλούβα, πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου για διαφωνία σχετικά με την προτεραιότητα.

Ένα απίστευτο περιστατικό στη Λυκόβρυση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν δύο οδηγοί συνεπλάκησαν στη μέση του δρόμου για το ποιος είχε προτεραιότητα.

Σύμφωνα με το Star, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 12:00, στην έξοδο της γέφυρας προς Λυκόβρυση. Οι δύο άνδρες, οδηγός φορτηγού και οδηγός κλούβας, σταμάτησαν τα οχήματά τους και άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα.

Η λογομαχία δεν άργησε να μετατραπεί σε συμπλοκή, με βρισιές, κλωτσιές και μπουνιές να εκτοξεύονται στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Αφορμή του καβγά ήταν το ποιος είχε προτεραιότητα σε στενό σημείο του δρόμου. Κανείς από τους δύο δεν έκανε πίσω, με αποτέλεσμα η ένταση να ξεφύγει γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Το σημείο όπου συνέβη το περιστατικό είναι γνωστό για τα κυκλοφοριακά προβλήματα που προκαλεί, καθώς δεν διαθέτει φανάρια ή σήμανση, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται χωρίς σαφείς κανόνες.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, άλλοι οδηγοί που είχαν ακινητοποιηθεί στο σημείο βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους για να παρέμβουν. Μετά από λίγα λεπτά κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο άνδρες και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.