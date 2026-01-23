Επτά στα δέκα καταναλωτικά δάνεια το 2025 χορηγήθηκαν αποκλειστικά μέσω ψηφιακών καναλιών των ελληνικών τραπεζών, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα.

Ψηφιακά καταναλωτικά δάνεια κυριαρχούν πλέον στην ελληνική τραπεζική αγορά το 2025, σηματοδοτώντας μια καθοριστική αλλαγή στον τρόπο χορήγησης της καταναλωτικής πίστης. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν σαφή στροφή των καταναλωτών προς τις πλήρως ηλεκτρονικές διαδικασίες και ενισχυμένη δυναμική του κλάδου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών πηγών, επτά στα δέκα καταναλωτικά δάνεια που εκταμιεύθηκαν το 2025 δόθηκαν αποκλειστικά μέσω των ψηφιακών καναλιών των τραπεζών, χωρίς φυσική παρουσία σε κατάστημα. Πέρυσι, περισσότερα από 122.000 δάνεια χωρίς εξασφάλιση εγκρίθηκαν και εκταμιεύθηκαν μέσω e-banking και m-banking, ενώ τα δάνεια που χορηγήθηκαν μέσω καταστημάτων ξεπέρασαν τις 62.000.

Συνολικά, από τα περίπου 185.000 καταναλωτικά δάνεια που εκταμιεύθηκαν μέσα από το τραπεζικό δίκτυο, σχεδόν το 70% προήλθε από ηλεκτρονικά κανάλια. Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τόσο την υψηλή ψηφιακή ετοιμότητα των τραπεζών όσο και την αυξανόμενη εξοικείωση των πελατών με τις νέες τεχνολογίες.

Η διαδικασία των ψηφιακών εγκρίσεων

Όπως περιγράφεται στις επίσημες ιστοσελίδες των τραπεζών, η διαδικασία για την ηλεκτρονική χορήγηση δανείων είναι απλή και πλήρως αυτοματοποιημένη. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το προϊόν που τον ενδιαφέρει, ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια, «ανεβάζει» ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά –με βασικό το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας– και υποβάλλει την αίτηση εξ αποστάσεως.

Οι τράπεζες αξιολογούν τις αιτήσεις με τα ίδια πιστοδοτικά κριτήρια που εφαρμόζονται στα φυσικά καταστήματα και, εφόσον εγκριθεί η αίτηση, προχωρούν άμεσα στην πίστωση του ποσού στον λογαριασμό του δικαιούχου. Η απουσία φυσικής παρουσίας επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία, διατηρώντας παράλληλα τα ίδια επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Η ανοδική πορεία της αγοράς

Οι συνολικές εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων αυξήθηκαν κατά 15,1% το 2025 σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 1,6 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται, πέραν των δανείων μέσω τραπεζικού δικτύου, και τα δάνεια αυτοκινήτων και μοτοσικλετών –που ανήλθαν σε 440 εκατ. ευρώ– καθώς και εκείνα που χορηγούνται μέσω συνεργαζόμενων εμπόρων ή με εξασφάλιση.

Η συνολική εικόνα για το 2025 επιβεβαιώνει ότι η ψηφιακή τραπεζική έχει πλέον καθιερωθεί ως ο βασικός τρόπος χορήγησης καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα. Παράλληλα, η άνοδος των εκταμιεύσεων υποδηλώνει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της αγοράς, όπου τα ψηφιακά και τα παραδοσιακά κανάλια συνυπάρχουν με διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους.