Έπειτα από εβδομάδες επιθετικών δηλώσεων, ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία και απέσυρε τις απειλές δασμών και στρατιωτικών μέτρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει σήμερα στο Νταβός το νέο του «Συμβούλιο Ειρήνης» και συναντά τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιχειρώντας να ενισχύσει την εικόνα του ως αυτόκλητου «ειρηνοποιού», μετά την αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από τη Γροιλανδία – μια κρίση που ο ίδιος είχε προκαλέσει.

Μετά από εβδομάδες έντονων δηλώσεων, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά χθες το βράδυ, στο χιονοδρομικό κέντρο των ελβετικών Άλπεων όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία. Παράλληλα, απέσυρε τις δασμολογικές και στρατιωτικές απειλές του.

Σήμερα, στις 11:30 (ώρα Ελλάδας), αναμένεται να υπογράψει τον ιδρυτικό χάρτη του νέου «Συμβουλίου Ειρήνης», ενός οργανισμού που θα τελεί υπό τον άμεσο έλεγχό του και θα δρα ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ, με στόχο –όπως υποστηρίζει– την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Το αρχικό σχέδιο του συμβουλίου είχε σχεδιαστεί για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ωστόσο η τελική του μορφή προβλέπει πολύ ευρύτερη αποστολή, πέρα από το παλαιστινιακό ζήτημα.

Το «εισιτήριο» του ενός δισεκατομμυρίου

Σύμφωνα με το σχέδιο, το κόστος συμμετοχής για μια μόνιμη έδρα στο «Συμβούλιο Ειρήνης» ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκλησή του, αν και ο ίδιος ο Πούτιν ανέφερε απλώς πως έχει ζητήσει από το υπουργείο Εξωτερικών να «μελετήσει» την πρόταση. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως θα συμμετάσχει.

Αντίθετα, βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασαν επιφυλάξεις για το νέο αυτό εγχείρημα. Αντίθετα, αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους.

Περίπου 35 ηγέτες έχουν ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση, από τις συνολικά 50 που εστάλησαν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ. «Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο συμβούλιο που έχει σχηματισθεί ποτέ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι.

Ο Τραμπ δεν κρύβει την απογοήτευσή του που δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, επιμένοντας ότι έχει τερματίσει οκτώ πολεμικές συγκρούσεις – έναν ισχυρισμό που αμφισβητείται διεθνώς.

Η συνάντηση με τον Ζελένσκι

Η πρόσκληση προς τον Πούτιν έχει προκαλέσει ανησυχία στους συμμάχους των ΗΠΑ, ιδιαίτερα στην Ουκρανία, που επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, ο οποίος συνεχίζεται από την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μετά την ανακοίνωση για τη δημιουργία του «Συμβουλίου Ειρήνης». Χθες στο Νταβός, χαρακτήρισε «ηλίθιες» τη Ρωσία και την Ουκρανία αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, επαναλαμβάνοντας ότι θα μπορούσε να επιλύσει τη σύγκρουση μέσα σε μία ημέρα.

Επανέλαβε επίσης ότι οι δύο πρόεδροι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, αν και κατά καιρούς αποδίδει την ευθύνη για τη μη επίτευξη εκεχειρίας πότε στη Μόσχα και πότε στο Κίεβο.

Παραδοσιακά επιφυλακτικός ως προς τη στήριξη της Ουκρανίας, ο Τραμπ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την κρίση, και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, αναχωρούν σήμερα από το Νταβός για τη Μόσχα, όπου θα έχουν συνομιλίες με τον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, είχε εκφράσει ανησυχία ότι η διεθνής κοινότητα «χάνει το ενδιαφέρον της για τη σύγκρουση στην Ουκρανία», εξαιτίας της έντασης που προκάλεσαν οι βλέψεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι έχει ήδη διαμορφώσει με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία». Ο Ρούτε, πάντως, τόνισε ότι απαιτείται «ακόμα πολλή δουλειά» για να επιτευχθεί συμφωνία.