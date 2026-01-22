Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει στο Νταβός το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης», έναν οργανισμό που θα ελέγχει προσωπικά και θα ανταγωνίζεται τον ΟΗΕ στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Ο Τραμπ ετοιμάζεται να υπογράψει τον ιδρυτικό χάρτη του Συμβουλίου, το οποίο θα δρα υπό τον άμεσο έλεγχό του.

Η αρχική ιδέα του συμβουλίου προέβλεπε την ανοικοδόμηση της Γάζας, αλλά η τελική αποστολή του επεκτείνεται σε ευρύτερη διεθνή δράση πέραν του παλαιστινιακού ζητήματος.

