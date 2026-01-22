Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη των «ερυθρόλευκων» με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, αποτέλεσμα που διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του για πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Ο Τζολάκης πραγματοποίησε έξι καθοριστικές επεμβάσεις, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα αποσόβησε 1,91 αναμενόμενα γκολ (xG), επίδοση που αποτυπώνει το μέγεθος της συνεισφοράς του στο τελικό αποτέλεσμα. Η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια αποδείχθηκε καταλυτική σε ένα απαιτητικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Παρά τα τέρματα των Κοστίνια και Ταρέμι, που έκριναν την αναμέτρηση, ο διεθνής τερματοφύλακας αναδείχθηκε MVP του αγώνα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του βραδιά.

Η συνολική εικόνα του ήταν αρκετή για να του εξασφαλίσει θέση στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, δίπλα σε ονόματα κορυφαίων ποδοσφαιριστών της διοργάνωσης.

Η καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής:

Τζολάκης, Φαν Ντάικ, Γκούντερσεν, Γιαφαργκουλίγιεβ, Πόρο, Τουράμ, Ναβάρο, Φερμίν, Βινίσιους, Σιμεόνε, Σουάρες.