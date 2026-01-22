Η παρουσία της Ρεάλ Μπέτις στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, είχε ως αποτέλεσμα η «AS» να… επιστρατεύσει τον Λορέν Μορόν.

Ο Ισπανός φορ του Άρη είναι γέννημα-θρέμμα της Ανδαλουσίας, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Μπέτις και φυσιολογικά είχε να πει αρκετά για την αποψινή αναμέτρηση και όχι μόνο.

«Βλέπω ένα άλμα στην ποιότητα της Μπέτις ως σύλλογος, ειδικά προς το να γίνει μεγαλύτερος. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό, επειδή έχουν αυτό το πρότζεκτ και μπορούν να πάνε ακόμα παραπέρα. Ευτυχώς, τα πάνε καλά εδώ και πολλά χρόνια. Ημασταν άτυχοι με τραυματισμούς, όπως του Ίσκο, για παράδειγμα, αλλά εξακολουθούμε να παλεύουμε για τα πάντα. Έχει υπάρξει μια αλλαγή στη νοοτροπία, η οποία συνέβαινε ήδη όταν ήμουν στην ομάδα», είπε ο Μορόν για την πρώην ομάδα του και δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της φέτος στο Europa League. «Μπορούν να διεκδικήσουν το Europa League. Η ποιότητα της ομάδας είναι απίστευτη. Δείχνει ότι ακόμη και με τραυματισμούς, οι παίκτες έρχονται από τον πάγκο και ταιριάζουν στο επίπεδό σου. Αυτό λέει πολλά για τη διοίκηση της ομάδας και τον προπονητή. Η ήττα στον τελικό ήταν επώδυνη, αλλά ήταν ένα ακόμη βήμα μπροστά. Πιστεύω ότι μπορούν να φτάσουν σε αυτόν τον τελικό. Το παιχνίδι με την Τσέλσι ήταν μια μαθησιακή εμπειρία».

Ο Μορόν έχει το know how της Τούμπας και αναφέρθηκε στην αποψινή αναμέτρηση. «Είναι δύσκολο να κερδίσεις εκεί. Το γήπεδο και οι οπαδοί ασκούν μεγάλη πίεση. Και έχουν μια καλή ομάδα. Θα είναι ένας καλός αγώνας. Νομίζω ότι η Μπέτις είναι η καλύτερη ομάδα, αλλά πρέπει να το αποδείξει».

Ο Μορόν δεν γινόταν φυσικά να μην αναφερθεί στη ζωή του στην Ελλάδα, από την οποία είναι αρκετά ικανοποιημένος. «Από τότε που ήρθα, όλοι οι προπονητές και ο σύλλογος μου έχουν δώσει αυτοπεποίθηση. Τα πάω καλά, έχω προσαρμοστεί στην πόλη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για μένα, η νοοτροπία είναι διαφορετική. Οι σύλλογοι λειτουργούν διαφορετικά, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών συλλόγων. Αλλά το ποδόσφαιρο με εξέπληξε με την καλή έννοια. Δεν είχα δει πολύ ελληνικό ποδόσφαιρο, και ενώ το επίπεδο είναι χαμηλότερο, δεν είναι και τόσο χαμηλό».

Ο Ισπανός ρωτήθηκε και για τ0 ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ισπανία, το οποίο απέκλεισε για την ώρα… «Δεν ξέρω, δεν το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Τελικά, πρέπει να είναι κάτι που πραγματικά μου αρέσει, όχι απλώς να γυρίσω πίσω. Μου λείπει όμως η χώρα μου. Είμαι χαρούμενος εδώ τώρα. Θα δούμε τι θα συμβεί».