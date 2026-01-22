Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ. Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών, αποτελεί την πέμπτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ και στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 10!

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

“Ο Σαντίνο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στη Βίλα Νουέβα της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία οκτώ ετών στην ακαδημία της Γοδόι Κρουζ. Στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στη Γοδόι Κρουζ και χρίστηκε διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 του 2025.

Καλωσορίζουμε τον Σαντίνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!”

Οι δηλώσεις του Σαντίνο Αντίνο:

Κατά την άφιξή του στη χώρα μας, ο Αργεντίνος εξτρέμ είχε δηλώσει: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κοτσόλη, τον προπονητή και τον πρόεδρο που με έφεραν στον Παναθηναϊκό.»

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και αισθάνομαι υπερήφανος που ανήκω πλέον σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, όπως ο Παναθηναϊκός.»

Μίλησα λίγο με τον Ταμπόρδα, ο οποίος μου είπε αρκετά πράγματα κυρίως για την πόλη και την καθημερινότητα εδώ.

Ξέρω ήδη κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντινοί αναγνωρίζονται γιατί αφήνουν την ψυχή τους και τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω να μπορέσω να κάνω κι εγώ το ίδιο.

Οι στόχοι μου είναι ίδιοι με αυτούς της ομάδας. Το Europa League και φυσικά το Κύπελλο. Θα δώσω ό,τι έχω για να βοηθήσω την ομάδα να τα πετύχει.»

Πόσο κοστίζει η μεταγραφή του Αντίνο στον Παναθηναϊκό!

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, είχε μιλήσει σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αργεντινής και είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είχε πει:

Για τη μεταγραφή:

«Υπό τις αρχικές συνθήκες, πάντα κατηύθυνα τη συμφωνία προς την κατεύθυνση που ταίριαζε καλύτερα στη Γοδόι Κρους, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρχικά, η συμφωνία ήταν ιδανική για εμάς να κάνουμε μια μακροπρόθεσμη επένδυση, παραμένοντας συνεργάτες της Ρίβερ Πλέιτ. Τα πράγματα άλλαξαν αργότερα και είχαμε διαφορετικές απαιτήσεις για να γίνουμε μέλη της Ρίβερ Πλέιτ. Στη συνέχεια, Έλληνες άλλαξαν επίσης τις μεταβλητές. Διαπραγματευτήκαμε, σιγά σιγά, χωρίς να βιαστούμε.»

Για το λόγο που πείστηκε ο Αντίνο να πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό:

«Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο»

Για το ρόλο του Ράφα Μπενίτεθ:

«Φυσικά. Όλα αυτά ήταν πράγματα υπέρ της τελικής διαπραγμάτευσης και με την πάροδο του χρόνου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο υπέρ της ολοκλήρωσης της μεταγραφής».

Για το οικονομικό κομμάτι της συμφωνίας:

«Υπάρχουν δύο στάδια διαπραγμάτευσης. Το πρώτο στάδιο αφορά το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη (7,5 εκατ. δολάρια) και στο δεύτερο στάδιο, κρατάμε ένα ποσοστό του ποσού της μεταγραφής, σε περίπτωση που τον πουλήσουν. Με βάση αυτό, το 25% διανέμεται στην Γοδόι Κρουζ. Εάν, στα επόμενα 3,5 χρόνια, δεν τον πουλήσουν, υπάρχει μια ρήτρα όπου πρέπει να πληρώσουν το άλλο 25% (άλλα 2,5 εκατ. δολάρια). Όλα θα πληρωθούν σε διάστημα τεσσάρων ετών. Όλα είναι ξεκάθαρα, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι υπήρχαν «πράγματα» που συνέβαιναν. Υπάρχουν δόσεις, περισσότερες δόσεις, περισσότερες όχι και τόσο δόσεις…»