Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Τι θα ισχύσει με τις παλιές
Μέχρι πότε θα μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και σε ποιες συναλλαγές – Τι και από πότε θα ισχύσει με τις καινούργιες
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα ΜΜΕ ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 2ου τουρνουά padel Τύπου για συναδέλφους & συναδέλφισσες των μέσων ενημέρωσης, το οποίο προγραμματίζεται για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου (ώρες διεξαγωγής 16:00 – 20:00) . Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στον υπερσύγχρονο χώρο του Olympico Padel Club στην περιοχή του Ελληνικού (https://olympicopadel.gr) To Padel είναι […]
Το 27ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο» προβάλλεται απόψε στις 21:00. Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται σε σύγκρουση, ενώ η Κατερίνη τής στήνει παγίδα για να τη «ρίξει» στα μάτια του και να διαλύσει τη σχέση τους. Ο Οδυσσέας και η Αρετή έρχονται σε κόντρα με αφορμή τη συνέντευξή της […]
Επιστρέφει απόψε στις 21:00 η επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», με νέα επεισόδια. Με αφορμή τα νέα επεισόδια, η Φιλαρέτη Κομνηνού, που ενσαρκώνει την «Κατερίνη Χαριτάκη», βρέθηκε στο «Buongiorno». Η αγαπημένη ηθοποιός, με καταγωγή από τη Μακεδονία, μίλησε για τη ζωή και την καριέρα της. «Νομίζω ότι κάτι έχουμε εμείς εκεί πάνω […]
Η δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς» επιστρέφει απόψε στις 22:20 με ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές. Ένας μυστικός γάμος, επικίνδυνες αποκαλύψεις και μια δολοφονία που σοκάρει τη Μάνη αλλάζουν τις ζωές όλων. Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου: Ο Στέφανος κι η Βασιλική παντρεύονται μόνοι τους, με κουμπάρους τον Παρασκευά και τη Φρύνη […]