Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες επικρατούν στη Βόρεια Ελλάδα, με τη Δυτική Μακεδονία να έχει τεθεί από χθες σε κατάσταση κινητοποίησης (red code), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το απόγευμα της Τετάρτης σημειώθηκαν χιονοπτώσεις στις Σέρρες, στο Κιλκίς, στο Νευροκόπι Φλώρινας, στον Νικηφόρο Δράμας, ενώ χιονόνερο έπεσε στα Νέα Μάλγαρα και στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, στην Αριδαία και στα Γιαννιτσά Πέλλας, καθώς και σε περιοχές της Καβάλας και της Δράμας.

Από νωρίς το πρωί ο υδράργυρος κατρακύλησε στους -5 βαθμούς στο Βώλακα, το Νευροκόπι και το Παρανέστι, στους -4 στη Βλάστη, στους -3 στην Ποντοκερασιά Κιλκίς και στους -2 στη Δράμα.

Απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά οχήματα μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στα εξής σημεία:

– Στην Εθνική Οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, από το 1ο έως το 52ο χιλιόμετρο.

– Στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 1ο έως το 30ό χιλιόμετρο.

– Στην Εθνική Οδό Φλώρινας – Αγίου Γερμανού, από το 31ο έως το 45ο χιλιόμετρο.

Επιπλέον, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Γρεβενών – Τρικάλων (Ε.Ο. 15), από το 1ο έως το 41,5ο χιλιόμετρο.

Αλυσίδες σε ορεινά σημεία

Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με ειδικά ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες στο ορεινό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, καθώς και στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Καστοριάς. Στην Εγνατία Οδό και στον κάθετο άξονα Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής η κίνηση πραγματοποιείται κανονικά.

Στη Φλώρινα απαιτούνται αλυσίδες στα εξής σημεία: – Εθνική Οδός Φλώρινας – Κρυσταλλοπηγής (1ο-52ο χλμ.), – Επαρχιακή Οδός Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) (1ο-30ό χλμ.), – Παλαιά Εθνική Οδός Φλώρινας – Έδεσσας (μέσω Κέλλης) (17ο-24ο χλμ.), – Σε όλο το ορεινό δίκτυο των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου.

Κεντρική Μακεδονία: Πού χρειάζονται αλυσίδες

Στη Θεσσαλονίκη, ανοιχτός παραμένει ο δρόμος Χορτιάτη – Αγίου Βασιλείου. Στην Ημαθία απαιτούνται αλυσίδες από το 76ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας – Κοζάνης (μέσω Καστανιάς) και στο ορεινό δίκτυο της Νάουσας.

Στο Κιλκίς, αλυσίδες χρειάζονται στις επαρχιακές οδούς Γρίβας – Λιβαδίων, Φανού – Σκρα, Γουμένισσας – Κάρπης και Γουμένισσας – Ομαλού. Στην Πέλλα, απαιτούνται από το 8ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «Βόρας», καθώς και από την Κερασιά μέχρι το ίδιο κέντρο.

Στην Πιερία, είναι απαραίτητες στην επαρχιακή οδό Κατερίνης – Ελατοχωρίου από το 16ο χιλιόμετρο μέχρι το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου. Στη Χαλκιδική, οι οδηγοί πρέπει να φέρουν αλυσίδες από το 70ο έως το 85ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη), καθώς και σε τμήματα των επαρχιακών οδών Νεοχωρίου – Ολυμπιάδας και Νεοχωρίου – Βαρβάρας.

Κλειστά σχολεία και καθυστερήσεις στη λειτουργία

Με απόφαση του δημάρχου Σερβίων Κοζάνης, αύριο Πέμπτη αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου. Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον δήμο Φλώρινας, τα σχολεία θα ανοίξουν στις 9:15 π.μ., ενώ στους δήμους Πρεσπών, Καστοριάς, Νεστορίου και Άργους Ορεστικού τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 9:00 π.μ. Οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ θα λειτουργήσουν χωρίς αλλαγές.

Στον δήμο Έδεσσας, όπου σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως και στις σχολικές μονάδες του δήμου Ωραιοκάστρου.