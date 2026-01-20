Η Ελλάδα βιώνει αυτή την περίοδο τον «πάγο» του χειμώνα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τσουχτερό κρύο και χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ο υδράργυρος κινείται κοντά ή κάτω από το μηδέν.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ψυχρές, υγρές και ασταθείς, με συνεχή πτώση θερμοκρασίας, χαρακτηριστικά ενός τυπικού ελληνικού χειμώνα.

Πιθανές Αλκυονίδες μέρες μέσα στον Ιανουάριο

Παρά την κυριαρχία της χειμωνιάτικης ψύχρας, οι μετεωρολόγοι και οι παραδοσιακές εκτιμήσεις δείχνουν την πιθανότητα εμφάνισης των λεγόμενων Αλκυονίδων ημερών μέσα στον Ιανουάριο ή στις αρχές Φεβρουαρίου. Οι ημέρες αυτές ξεχωρίζουν για τον ήπιο, ηλιόλουστο καιρό και τις θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή, προσφέροντας ένα «μίνι καλοκαίρι» μέσα στην καρδιά του χειμώνα.

Πότε αναμένονται οι φετινές Αλκυονίδες

Σύμφωνα με παραδοσιακές προβλέψεις βασισμένες στα Μερομήνια, οι Αλκυονίδες μέρες ενδέχεται να εμφανιστούν φέτος 25‑27 Ιανουαρίου, όταν αναμένονται πιο ήπιες και ηλιόλουστες καιρικές συνθήκες.

Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων

Προς το παρόν, τα επίσημα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν σταθερή άνοδο θερμοκρασιών στα επίπεδα που χαρακτηρίζουν τις Αλκυονίδες μέρες. Οι επιστήμονες παρακολουθούν τις εξελίξεις εβδομάδα με εβδομάδα, αναμένοντας πιο ασφαλή δεδομένα για την πορεία του καιρού.

Οι Αλκυονίδες μέρες αποτελούν παραδοσιακά ένα πρόσκαιρο διάλειμμα από το κρύο, με αυξημένη ηλιοφάνεια και ηρεμία στην ατμόσφαιρα, πριν ο χειμώνας επιστρέψει με νέα κύματα βροχών ή χιονιά.