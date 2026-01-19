Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου απέρριψε το αίτημα των καταγγελλουσών στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη για άσκηση αναίρεσης ως προς το ύψος και την επιμέτρηση της ποινής που επιβλήθηκε στον ηθοποιό, εξέλιξη που δεν αφήνει περιθώρια για επιβολή αυστηρότερης ποινής.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η δικηγόρος του, Κυριακή Πακιρτζίδου, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε, ότι η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου διαθέτει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όπως ακριβώς απαιτεί το Σύνταγμα. Ως εκ τούτου, απορρίφθηκαν τα αιτήματα των καταγγελλουσών, οι οποίες υποστήριζαν, ότι το δικαστήριο δεν αιτιολόγησε επαρκώς την κρίση του ως προς την ποινή που επιβλήθηκε στον Πέτρο Φιλιππίδη.

Μετά την απόρριψη του αιτήματος των καταγγελλουσών, το μόνο ένδικο μέσο που παραμένει σε εκκρεμότητα, είναι η αναίρεση που έχει ασκηθεί από την πλευρά της υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη. Αυτό σημαίνει, ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει αποκλειστικά τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, χωρίς να υπάρχει πλέον δυνατότητα αυστηροποίησης της ποινής.