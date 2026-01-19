Προσυμπληρωμένη, προεκκαθαρισμένη και έτοιμη για υποβολή θα βρουν τη φορολογική τους δήλωση φέτος πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι. Πρόκειται κυρίως για φορολογούμενους οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν οι ίδιοι τη φορολογική τους δήλωση μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, αφού την ελέγξουν και διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις. Οσοι δεν την υποβάλουν εμπρόθεσμα θα το κάνει για αυτούς η ΑΑΔΕ, η οποία θα οριστικοποιήσει και θα υποβάλλει τις προεκκαθαρισμένες δηλώσεις αμέσως μετά το Πάσχα, ώστε να μη χαθεί η ανώτατη έκπτωση φόρου 4% για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό και θέλουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας στις 16 Μαρτίου 2026, οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες προς αποστολή. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Τα στοιχεία του Ε1 θα προσυμπληρωθούν με βάση τα αρχεία που θα αποστείλουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 εργοδότες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και τράπεζες. Η δήλωση θα αναρτηθεί στο myAADE και οι φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω email.

Στις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα εξής σημεία:

Σε κοινές δηλώσεις συζύγων, εφόσον δεν έχει επιλεγεί χωριστή υποβολή, η δήλωση προσυμπληρώνεται αυτόματα ως κοινή. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να ελέγξει την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων και να υποβάλει διορθωμένη δήλωση εφόσον διαπιστώσει λάθη. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η δήλωση οριστικοποιείται με τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Ο φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 4% είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως τις 31 Ιουλίου 2026. Δεν βεβαιώνεται φόρος έως 30 ευρώ, ενώ δεν επιστρέφεται ποσό μικρότερο των 5 ευρώ. Διορθώσεις μετά την εκκαθάριση γίνονται μόνο μέσω τροποποιητικής δήλωσης, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

Τα SOS που κοστίζουν ακριβά

Επίσης, κρίσιμα σημεία ελέγχου αποτελούν: