Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές από το τεράστια έξαρση της γρίπης. Ο Δρ. Σωτήρης Αδαμίδης μίλησε στο Mega εξηγώντας τους λόγους για τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων της παραλλαγής «Κ», εφιστώντας την προσοχή για άμεσο εμβολιασμό.

Η παραλλαγή «Κ» της γρίπης «Α» έχει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων με αποτέλεσμα να είναι πολύ μεταδοτική.

«Αποκαλείται σούπερ γρίπη το στέλεχος Κ γιατί παράγει πολύ σημαντικότερα συμπτώματα από πλευράς κλινικών εκδηλώσεων και γιατί οδηγεί σε πολύ περισσότερες νοσηλείες. Το εμβόλιο δεν περιλάμβανε το στέλεχος αυτό, άρα παρέχει κάλυψη για οτιδήποτε άλλο συναφές. Παρά ταύτα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, σε παιδιά, ενήλικες, σε υπερήλικες άτομα που έχουν συνυπάρχοντα νοσήματα αλλά και σε παχύσαρκούς βοηθάει και προστατεύει από νοσηλείες και σοβαρές επιπλοκές», λέει στο MEGA ο Σωτήρης Αδαμίδης, Διευθυντής Παθολογίας Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Επίσης, 247 παιδιά μεταφέρθηκαν το Σάββατο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού. 51 από αυτά χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Τα συμπτώματα που ταλαιπωρούν μικρούς και μεγάλους είναι η καταρροή, υψηλός πυρετός, πόνοι σε χέρια και πόδια.

Η παραλλαγή «Κ» της γρίπης «Α» έχει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων με αποτέλεσμα να είναι πολύ μεταδοτική.

Το αντιγριπικό εμβόλιο γίνεται στα φαρμακεία και είναι δωρεάν. Απαιτείται μόνο ο ΑΜΚΑ.

Τέλος, οι επιστήμονες κάνουν έκκληση σε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν.