Σε εξέλιξη βρίσκεται η δραματική διάσωση των οκτώ ορειβατών που εγκλωβίστηκαν νωρίτερα σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο 2.400 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με όσα είπε στο tanea.gr και την Μαριαλενή Τσουβελεκίδη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, Σπύρος Χρυσανθόπουλος, τέσσερα άτομα είναι τραυματισμένα, εκ των οποίων τα τρία μεταφέρονται με φορεία, ενώ το άλλο με υποβασταζόμενο, με τις συνθήκες να είναι δύσκολες, τόσο λόγο του ανάγλυφου του εδάφους, όσο και λόγο των χαμηλών θερμοκρασιών. Όπως διευκρίνισε δε ο ίδιος, στην πραγματικότητα δεν υπήρξε εγκλωβισμός, με την έννοια ότι οι οκτώ ορειβάτες βρέθηκαν σε σημείο χωρίς πρόσβαση, αλλά λόγω του τραυματισμού των τεσσάρων εξ αυτών, υπήρξε αδυναμία να κατέβουν μόνοι τους.

Χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσανθόπουλος είπε: «Από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής από τα παιδιά που επιχειρούν πάνω στο βουνό, στον Ταΰγετο, ξέρουμε ότι είναι τρία άτομα, τα οποία έχουν κάποια χτυπήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τους δώσει τη δυνατότητα να κατέβουν μόνοι τους, να θέλουν βοήθεια. Και ένα τέταρτο άτομο, το οποίο υποβασταζόμενο μπορεί να κινηθεί. Ξέρω ότι είχαν επικοινωνία, γι’ αυτό μπορέσαν και μιλήσανε και ζητήσανε βοήθεια».

Συνέχισε επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση είναι δύσκολη από πλευράς θερμοκρασιών. Είναι χρονοβόρα κατάσταση, γιατί πρέπει να ανέβουν πολλά φορεία σε ένα χιονισμένο τερέν, μέσα στο κρύο, οπότε όλη αυτή η διαδικασία παίρνει αρκετή ώρα. Μια ορειβατική ομάδα λοιπόν από την Αττική, η οποία είχε ανέβει στην κορυφή του Ταϋγέτου, κατεβαίνοντας και περίπου στο σημείο που λέγεται “Πόρτες”, προφανώς υπήρξε κάποιο γλίστρημα από τους ανθρώπους που δεμένοι περπατούσαν πάνω στο βουνό και υπήρξαν προσπάθεια να προσεγγιστεί και να απομακρυνθούν οι άνθρωποι με την βοήθεια ελικοπτέρου. Δυστυχώς, λόγω των καιρικών συνθηκών δεν στάθηκε δυνατό το ελικόπτερο να μπορέσει να επιχειρήσει. Απλώς γλίστρησαν σε παγωμένο χιόνι και εκεί προφανώς Χτύπησαν από τα γλιστρήματα και μέχρι να σταματήσουν».

Ερωτηθείς αν εγκλωβίστηκαν, απάντησε: «Όχι, όχι, δεν υπήρχε εγκλωβισμός. Υπήρξε από αυτό που μας μεταφέρεται, αδυναμία τους να κατέβουν μόνοι τους το βουνό, μετά τον τραυματισμό τους. Αυτό που μας μεταφέρεται, είναι ότι φαίνεται να έχουν χτυπήσει στα άκρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι εορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, όμως κάποιος γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις εξ αυτών και να ακινητοποιηθούν. Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, όπως διαβεβαίωσε ο δήμαρχος Σπάρτης, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά περίπου 90 άτομα, με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης. Όπως ανέφερε ο διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, ο χρόνος καθόδου υπολογίζεται σε περίπου δύο ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιδεινωθούν περαιτέρω οι καιρικές συνθήκες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνέδραμε ελικόπτερο Super Puma, μαζί με την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drones).