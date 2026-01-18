Ανοικτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, καθώς πρόκειται για την πρώτη Κυριακή της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 11:00 – 18:00, ενώ τα πολυκαταστήματα συνήθως παραμένουν ανοιχτά έως και τις 20:00.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιλέξουν να συμμετάσχουν οφείλουν να αναγράφουν ευκρινώς τόσο την αρχική όσο και τη μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος, αποφεύγοντας κάθε μορφή παραπλανητικής πρακτικής.

Την εκτίμηση ότι η αγορά θα παρουσιάσει άνοδο στη διάρκεια των εκπτώσεων εξέφρασε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, μιλώντας πρόσφατα σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, κάλεσε τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς τόσο στις περιφερειακές όσο και στις συνοικιακές αγορές και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε πλασματικές εκπτώσεις, ειδικά στις διαδικτυακές αγορές.

Όσον αφορά το ύψος των μειώσεων, ο κ. Κογιουμτσής εκτίμησε ότι, λόγω της μειωμένης κίνησης κατά την εορταστική περίοδο, σε ορισμένα είδη οι εκπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν έως και το 70%.

Έλεγχοι και συμβουλές προς καταναλωτές

Οι εμπορικοί σύλλογοι υπενθυμίζουν στα μέλη τους ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια τις προηγούμενες τιμές των προϊόντων. Παράλληλα, οι οργανώσεις προστασίας καταναλωτών συνιστούν προσοχή στις επιλογές αγορών, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πραγματοποιούν καθημερινούς ελέγχους για την αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Για μια ασφαλή και αποδοτική αγοραστική εμπειρία, συνιστάται στους καταναλωτές να ελέγχουν ότι οι τιμές είναι σωστά δηλωμένες, να συγκρίνουν προσφορές σε διαφορετικά καταστήματα, να αποφεύγουν παρορμητικές αγορές και να επικεντρώνονται στις πραγματικές ανάγκες τους.