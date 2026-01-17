Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου 2013, στα Πετράλωνα.

Οπως αναφέρει το Orange Press, o Λουκμάν, πακιστανικής καταγωγής, ήταν μόλις 27 ετών και δέχθηκε επίθεση στα Πετράλωνα από δύο μέλη της Χρυσής Αυγής, καθώς πήγαινε με το ποδήλατό του, για να πιάσει δουλειά στο πόστο του στη λαϊκή αγορά.

Για μια ακόμη χρονιά, μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, της ΚΕΕΡΦΑ, και άλλων σωματείων και συλλογικοτήτων συγκεντρώθηκαν στο σημείο της δολοφονίας στα Πετράλωνα, άφησαν λουλούδια στο μνημείο και πραγματοποίησαν πορεία στη μνήμη του, στους δρόμους της περιοχής. Σε μια στιγμή, οι διαδηλωτές κράτησαν ενός λεπτού σιγή, υψώνοντας τις γροθιές τους.