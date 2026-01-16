Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από τον θάνατο της 13χρονης μαθήτριας από τη Χαλκίδα. Το κορίτσι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία επιδεινώθηκαν μετά από λοίμωξη με γρίπη.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, η 13χρονη νοσηλεύτηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Αγία Σοφία». Εκεί υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού οιδήματος.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, η ανήλικη κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έπασχε από σοβαρά μεταβολικά νοσήματα, τα οποία συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασής της.

Η ΠΟΕΔΗΝ υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης παρακολούθησης παιδιών με υποκείμενα νοσήματα κατά τη διάρκεια επιδημιών γρίπης. Τόνισε ότι η πρόληψη και η άμεση ιατρική παρέμβαση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τη διάσωση ζωών.

Η απώλεια της 13χρονης έχει προκαλέσει βαθύ πένθος σε γονείς, φίλους, συμμαθητές και δασκάλους, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από τη φροντίδα παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

