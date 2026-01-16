Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας η 35χρονη γυναίκα που κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία του 58χρονου συντρόφου της, τον οποίο έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους στη Λεπτοκαρυά Πιερίας.

Το έγκλημα διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά η υπόθεση αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα, όταν η κατηγορούμενη υπέδειξε στις Αρχές το σημείο ταφής. Μέχρι τότε, αρνιόταν κάθε εμπλοκή, ενώ η ίδια είχε δηλώσει την εξαφάνιση του θύματος στην Αστυνομία.

Η αποκάλυψη ήρθε τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, όταν κλήθηκε να καταθέσει εκ νέου και έπεσε σε αντιφάσεις, οδηγώντας τους αστυνομικούς στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κατά την απολογία της στο Δικαστήριο, η 35χρονη υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ισχυριζόμενη πως ο θάνατος συνέβη «πάνω σε καβγά». Η υπεράσπισή της ζήτησε να αναγνωριστεί ότι ο θάνατος προήλθε από σωματική βλάβη λόγω αμέλειας και να της αποδοθεί μειωμένος καταλογισμός εξαιτίας χρόνιας χρήσης ουσιών.

Οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν από το Δικαστήριο, το οποίο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, την έκρινε ένοχη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Μετά την απόφαση, η 35χρονη επέστρεψε στη φυλακή.