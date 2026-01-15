Οι πολίτες της Ουγκάντας ψηφίζουν σήμερα στις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες διεξάγονται σε κλίμα έντασης έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία που ήταν συχνά βίαιη και μετά τη διακοπή της λειτουργίας του Ίντερνετ με στόχο να αντιμετωπισθεί αυτό που η κυβέρνηση αποκάλεσε «παραπληροφόρηση», με τον πρόεδρο Γιοουέρι Μουσεβένι να επιδιώκει να παρατείνει την ήδη τεσσαρακονταετή εξουσία του σε μια πέμπτη δεκαετία.

Ο Μουσεβένι αναμένεται ότι θα επικρατήσει του κυριότερου αντιπάλου του, του δημοφιλή τραγουδιστή Μπόμπι Γουάιν, όμως οι εκλογές είναι ένα τεστ της πολιτικής ισχύος του 81χρονου ηγέτη και της ικανότητάς του να αποφύγει το είδος της αναταραχής που είχε συγκλονίσει τις γειτονικές Τανζανία και Κένυα.

Ο Μουσεβένι έκανε προεκλογική εκστρατεία με σύνθημα «να προστατεύσουμε τα κέρδη», υποσχόμενος να διατηρήσει την ειρήνη και να κάνει την Ουγκάντα χώρα μεσαίου εισοδήματος, αν και κυκλοφορούν εικασίες για ενδεχόμενη διαδοχή του.

Ο Γουάιν, ένας 43χρονος ποπ σταρ με το παρατσούκλι «Πρόεδρος του Γκέτο» για την ταπεινή καταγωγή του, έχει υποσχεθεί να βάλει τέλος σ’ αυτό που αποκαλεί «δικτατορία» του Μουσεβένι και προσελκύει νέους ανθρώπους θυμωμένους για τις ελάχιστες οικονομικές ευκαιρίες σε μια χώρα όπου η μέση ηλικία είναι λίγο πάνω από τα 16.

Οι κάλπες άνοιξαν στην πρωτεύουσα Καμπάλα εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Οι αρχές διέκοψαν την πρόσβαση στο Ίντερνετ και περιόρισαν την πρόσβαση στην κινητή τηλεφωνία προχθές, Τρίτη, σε όλη τη χώρα.

Εκατοντάδες συλλήψεις, τουλάχιστον ένας νεκρός

Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν ανοίξει επανειλημμένα πυρ σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Γουάιν, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο και συλλαμβάνοντας εκατοντάδες υποστηρικτές του.

Η κυβέρνηση του Μουσεβένι υπερασπίσθηκε τις ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας ως δικαιολογημένη απάντηση σ’ αυτό που χαρακτήρισε άνομη συμπεριφορά υποστηρικτών της αντιπολίτευσης.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι εκλογές διεξάγονται εν μέσω «εκτεταμένης καταπίεσης και εκφοβισμού».

Εκτός από τον Γουάιν, στις εκλογές συμμετέχουν άλλοι έξι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης. Ο Μουσεβένι είναι ο τρίτος μακροβιότερος αρχηγός κράτους της Αφρικής. Οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν επίσης πάνω από 500 μέλη του κοινοβουλίου. Οι κάλπες πρόκειται να κλείσουν στις 4 μ.μ. (15:00 ώρα Ελλάδας) και τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα σε διάστημα 48 ωρών.

Ο Μουσεβένι είναι ένας στρατηγικός εταίρος της Δύσης

Ο Μουσεβένι ήρθε στην εξουσία το 1986 επικεφαλής μιας εξέγερσης. Αναθεώρησε δύο φορές το σύνταγμα για να άρει ηλικιακούς περιορισμούς, καθώς και περιορισμούς στις θητείες, ενώ η κυριαρχία του στους θεσμούς της Ουγκάντας σημαίνει ότι λίγες πιθανότητες υπάρχουν για μια εκλογική ανατροπή, λένε πολιτικοί αναλυτές.

Ως πρόεδρος, κατέστησε την Ουγκάντα στρατηγικό εταίρο δυτικών χωρών, στέλνοντας στρατό σε περιφερειακές εστίες έντασης όπως η Σομαλία και υποδεχόμενος εκατομμύρια πρόσφυγες.

Η οικονομική ανάπτυξη, που εξαρτάται παραδοσιακά από τη γεωργία και τον τουρισμό, αναμένεται να αυξηθεί σε διψήφια ποσοστά όταν αρχίσει, αργότερα φέτος, η παραγωγή αργού από πετρελαιοπηγές τις οποίες διαχειρίζονται η γαλλική TotalEnergies και η κινεζική CNOOC.

Ο Μουσεβένι έχει αντιμετωπίσει επικρίσεις για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και για αθέμιτες εκλογές, κατηγορίες που η κυβέρνησή του ανέκαθεν αρνούνταν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατήγγειλαν την τελευταία εκλογική νίκη του το 2021 -στην οποία νίκησε τον Γουάιν συγκεντρώνοντας 58% των ψήφων- υποστηρίζοντας πως οι εκλογές δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες.

Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν σκοτώσει περισσότερους από 50 υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για εκείνες τις εκλογές. Παρόμοιες επικρίσεις είναι αυτή τη φορά απίθανο να διατυπωθούν από την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι διπλωμάτες των ΗΠΑ έλαβαν τον Ιούλιο την οδηγία να μην σχολιάζουν την ακεραιότητα εκλογών στο εξωτερικό.