Ρωσικοί βομβαρδισμοί με πυραύλους και drones έπληξαν τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας τα ξημερώματα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων στο Χάρκοβο, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, έκανε λόγο για «σύντομη αλλά ιδιαίτερα έντονη επιδρομή» με πυραύλους. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters μετέδωσαν ότι άκουσαν εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί θύματα.

Περίπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας, σε αυτό που περιγράφεται ως η πιο σφοδρή επίθεση εναντίον της Ουκρανίας μέχρι στιγμής φέτος. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν δώσει ακόμη επίσημα στοιχεία για το μέγεθος της επιχείρησης.

Από τη ρωσική πλευρά δεν υπήρξε κανένα σχόλιο για την επίθεση, η οποία εντείνει την ένταση στο ήδη τεταμένο μέτωπο των τελευταίων μηνών.

Στο Χάρκοβο, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα περίχωρα της πόλης, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν. Η περιοχή έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ρωσικών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου.