Υπέρ του -ή τουλάχιστον κατά της πολιτικής κατά του Πάουελ που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος- τάσσονται μερικοί από τους μεγαλύτερους κεντρικούς τραπεζίτες στον κόσμο, περιλαμβανομένης και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Γερουσιαστές του αμερικανικού Κογκρέσου, είτε ανήκουν στο κόμμα των Δημοκρατικών είτε των Ρεπουμπλικάνων. Επενδυτές της αγοράς ομολόγων αλλά και μετοχών. Μεγάλοι τραπεζίτες όπως ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan. Ακόμη και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και δεξί χέρι του Τραμπ, ο Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος φέρεται να ανησυχεί ότι η δικαστική έρευνα κατά του Πάουελ μπορεί να αποσταθεροποιήσει τις αγορές.

Ο παράγοντας Σκοτ Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ φέρεται να προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η δικαστική έρευνα για τον Πάουελ έχει προκαλέσει χάος, όπως το χαρακτήρισε, που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, σύμφωνα με το Axios. «Ο υπουργός (Οικονομικών) δεν είναι ευχαριστημένος και το ενημέρωσε τον πρόεδρο», δήλωσε ανώνυμη πηγή σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, τη Δευτέρα το δολάριο είχε καταγράψει υποχώρηση και οι αποδόσεις των ομολόγων και η τιμή του χρυσού αυξήθηκαν εν μέσω ανησυχιών για πολιτικές παρεμβάσεις στην FED.

Επίσης ο Μπέσεντ φέρεται να ανησυχεί ότι η έρευνα στη FED θα μπορούσε να προκαλέσει πολλά προβλήματα και την κυβέρνηση, ανέφεραν άλλες πηγές στη Wall Street Journal. Ο Μπέσεντ ανησυχούσε εκτός από τον αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές και για πιθανά εμπόδια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσης από τη Γερουσία του νέου προσώπου που αναμένεται να επιλέξει ο Τραμπ ως πρόεδρο της FED. Η θητεία του Πάουελ λήγει το Μάιο.

Είναι ενδεικτικό ότι αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας στη FED, ο γερουσιαστής Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από την πολιτεία της Βόρεια Καρολίνα, Τομ Τίλις, είχε δηλώσει ότι θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε υποψήφιο της FED που θα προτείνει ο Τραμπ «μέχρι να επιλυθεί πλήρως αυτό το νομικό ζήτημα», όπως είπε. Ο Τίλις, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας, θα μπορούσε να εμποδίσει την ψηφοφορία για οποιονδήποτε υποψήφιο να φτάσει στην ολομέλεια τασσόμενος με τους Δημοκρατικούς που είναι στην αντιπολίτευση, δεδομένης της μικρής διαφοράς ψήφων στην επιτροπή.

Ακόμα κι αν ένας υποψήφιος έφτανε στην ολομέλεια της Γερουσίας, ο Τίλις θα χρειαζόταν μόνο μια χούφτα άλλων Ρεπουμπλικανών να συνταχτούν μαζί του μαζί με τους Δημοκρατικούς για να μην εγκριθεί οποιοσδήποτε υποψήφιος Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία 53-47 στην ειδική επιτροπή.

Αρκετοί άλλοι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία εξέφρασαν τη Δευτέρα την ανησυχία τους για την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της πλειοψηφίας της Γερουσίας, του Ρεπουμπλικάνου από την πολιτεία της Νότιας Ντακότα, Τζον Θουν, ο οποίος δήλωσε ότι ελπίζει ότι η διαμάχη στη FED θα επιλυθεί γρήγορα.

Η παρέμβαση κεντρικών τραπεζιτών

Από την άλλη πλευρά, η δήλωση των υποστηρικτών του Τραμπ ήταν ξεκάθαρη. «Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή μας προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της οικονομικής σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών τους οποίους υπηρετούμε. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να την διατηρήσουμε, σεβόμενοι πλήρως το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ο πρόεδρος Πάουελ έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, με προσήλωση στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση απέναντι στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας συνάδελφος που χαίρει σεβασμού και άκρας εκτίμησης από όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του», ανέφερε η πρώτη κοινή ανακοίνωση κεντρικών τραπεζιτών όπως την έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στους πρώτους που υπέγραψαν ήταν η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κι εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Ο Άντριου Μπέιλι, διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας. Ο Έρικ Θιντίν διοικητής της Τράπεζας της Σουηδίας (Sveriges Riksbank). Ο Κρίστιαν Κέτελ Τόμσεν, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Δανίας (Danmarks Nationalbank). Ο Μάρτιν Σλέγκελ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας. Η Ίντα Βόλντεν Μπάχε, διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Νορβηγίας (Norges Bank). Η Μισέλ Μπούλοκ, επικεφαλής της Αποθεματικής Τράπεζας της Αυστραλίας. Ο Τιφ Μάκλεμ, διοικητής της Τράπεζας του Καναδά. Ο Τσανγκ Γιονγκ Ρι, διοικητής της Τράπεζας της Κορέας. Ο Γκάμπριελ Γκαλίπολο, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας. Ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Και ο Πάμπλο Ερναντέζ ντε Κος, γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.