Μια από τις πιο εντυπωσιακές επιστημονικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών έρχεται στο φως μέσα από αδημοσίευτο έως σήμερα οπτικό υλικό που καταγράφει τη στιγμή της συνάντησης επιστημόνων με ένα νέο, γιγαντιαίο είδος ανακόντα στον Αμαζόνιο. Το υλικό παρουσιάζεται σε νέα σειρά ντοκιμαντέρ του National Geographic και αποτυπώνει την αποστολή που οδήγησε στον εντοπισμό του λεγόμενου βόρειου πράσινου ανακόντα, ενός είδους άγνωστου μέχρι πρότινος στην επιστήμη.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν το 2022 στην επικράτεια των ιθαγενών Waorani, στον Αμαζόνιο του Ισημερινού. Στο βίντεο, ο ειδικός στα δηλητήρια φιδιών Bryan Fry και ο ηθοποιός Will Smith, συνοδευόμενοι από ντόπιους οδηγούς, κινούνται με βάρκα σε θολά ποτάμια, όταν εντοπίζουν ένα τεράστιο θηλυκό δείγμα ανακόντα.

Με τη βοήθεια των Waorani, το φίδι ακινητοποιείται προσωρινά ώστε να ληφθεί δείγμα από τα λέπια του για γενετική ανάλυση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Fry, το συγκεκριμένο φίδι είχε μήκος έως και 5,2 μέτρα, επιβεβαιώνοντας τη φήμη των ανακόντα ως των βαρύτερων φιδιών στον κόσμο.

Αν και δεν είναι δηλητηριώδη, τα ανακόντα σκοτώνουν τη λεία τους με ασφυκτικό σφίξιμο, γεγονός που καθιστά κάθε τέτοια επαφή εξαιρετικά επικίνδυνη.

Δύο διαφορετικά είδη πράσινου ανακόντα

Η γενετική ανάλυση των δειγμάτων αποκάλυψε ότι τα πράσινα ανακόντα δεν αποτελούν ένα ενιαίο είδος, όπως πιστευόταν επί δεκαετίες, αλλά δύο διακριτά, τα οποία χωρίστηκαν εξελικτικά πριν από περίπου 10 εκατομμύρια χρόνια. Η διαφορά στο DNA τους φτάνει το 5,5%, ποσοστό εντυπωσιακά υψηλό, ακόμη και σε σύγκριση με τη γενετική απόσταση ανθρώπων και πιθήκων.

Το νέο βόρειο πράσινο ανακόντα ζει στο βόρειο τμήμα της λεκάνης του Αμαζονίου και παρουσιάζει έντονο διμορφισμό: τα θηλυκά είναι σημαντικά μεγαλύτερα και βαρύτερα από τα αρσενικά. Αυτή η διαφορά έχει κρίσιμες οικολογικές συνέπειες, καθώς τα δύο φύλα τρέφονται με διαφορετική λεία και καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις στην τροφική αλυσίδα.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ρύπανση

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η περιβαλλοντική διάσταση της ανακάλυψης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα αρσενικά συγκεντρώνουν πολύ υψηλότερα επίπεδα βαρέων μετάλλων, όπως κάδμιο και μόλυβδο, λόγω της διατροφής τους.

Το εύρημα αυτό λειτουργεί ως έμμεσος δείκτης ρύπανσης, επηρεάζοντας όχι μόνο την άγρια ζωή αλλά και τους ανθρώπινους πληθυσμούς που ζουν και τρέφονται στον Αμαζόνιο.

Η σειρά του National Geographic

Η σειρά Pole to Pole with Will Smith, που κάνει πρεμιέρα στα μέσα Ιανουαρίου, δεν αφηγείται απλώς μια συναρπαστική εξερευνητική ιστορία. Φέρνει στο προσκήνιο το πόσο ελλιπώς γνωστά παραμένουν ακόμη και τα πιο εμβληματικά ζώα του πλανήτη – και πόσο στενά συνδέεται η επιστημονική ανακάλυψη με την προστασία των οικοσυστημάτων και των ανθρώπων που ζουν μέσα σε αυτά.