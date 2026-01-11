Μία απλή βόλτα στα μαγαζιά, κατέληξε στα επείγοντα. Κυριολεκτικά έπεσε το ταβάνι πάνω σε μία 45χρονη γυναίκα.

«Ψωνίσαμε, πήγαμε με την κουμπάρα μου, φάγαμε σε άλλο κατάστημα και εγώ μετά ήθελα να πάρω νερό. Πήγα, πήρα δύο μπουκαλάκια νερό, τα πλήρωσα. Έβαλα το πορτοφόλι στην τσάντα μου, γύρισα να φύγω και μετά δεν θυμάμαι τίποτα», ανέφερε η 45χρονη τραυματίας.

Μιλώντας αποκλειστικά στις «Εξελίξεις Τώρα», η 45χρονη περιγράφει τον εφιάλτη που ζει από χθες το απόγευμα.

«Έπεσε η οροφή στο κεφάλι μου. Θυμάμαι τον κόσμο που ήταν μαζεμένος τριγύρω μου και με βοηθούσε. Εγώ δεν κατάλαβα δεν ξέρω ξαφνικά μαύρισαν όλα, βρέθηκα κάτω και μου είπαν ότι έπεσε η οροφή. Μετά γιατροί μου έδειξαν την οροφή πώς ήταν και αυτά. Δηλαδή εγώ δεν μπόρεσα καν να την δω εκείνη την ώρα», συνέχισε.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η εκπομπή η κατάστασή της είναι σοβαρή.

«Σπασμένη μύτη, σπασμένο πλευρό, πάρα πολλά ράμματα στο μέτωπο, λείπει ένα ολόκληρο κομμάτι κρέας. Ήταν μόνο το κρανίο μου. Διαλυμένη μύτη. Ολόκληρο κομμάτι να λείπει από το μέτωπο και να έχω 100 ράμματα. Δεν ξέρω πόσα ράμματα» ανέφερε στις «Εξελίξεις Τώρα» η 45χρονη.

«Θα μπορούσα να μην ζω»

Οι γιατροί αναγκάστηκαν να της κάνουν ράμματα σε όλο της το πρόσωπο.

«Με ράβανε τρεις ώρες τα παιδιά. Μου κάνανε δύο στρώσεις με ράμματα. Δύο στρώσεις. Να φανταστείς έχω ράμματα και στα μάτια τριγύρω και όλο το πρόσωπό μου είναι μέσα στα ράμματα. Έχει καταστραφεί τελείως. Είμαι πολυτραυματίας», συνέχισε η 45χρονη.

Και δεν έφταναν μόνο αυτά. Από την σφοδρή πτώση του τοίχου η 45χρονη έχει και εσωτερικά κατάγματα στην πλάτη.

«Τώρα περιμένω στο νοσοκομείο να μου φέρουνε νάρθηκα στην πλάτη. Θα το φοράω τουλάχιστον 4 μήνες. Θα μπορούσα άνετα να μην ζω τώρα.

Από καθαρή τύχη η 45χρονη γυναίκα απέφυγε τα χειρότερα, τόνισε χαρακτηριστικά η 45χρονη.

«Είναι τραγικό. Και πριν από μένα είχαν πάρει νερά δύο παιδάκια δίπλα μου. Δηλαδή μπορεί να ήταν 7, 8 χρονών. Δηλαδή πώς δεν έπεσε πάνω στα παιδάκια να τα σκοτώσει κιόλας που είναι και πιο μικροσκοπικά, ετσι; Ευτυχώς που έπεσε σε μένα. Εννοείται ότι θα κινηθώ νομικά. Σε όλους τους υπεύθυνους. Όποιος θα είναι, η κατασκευαστική φταίει, ο κόσμος φταίει, δεν ξέρω ποιος φταίει γι’ αυτό το πράγμα. Εμένα μου έχει διαλύσει το πρόσωπό μου αυτή την στιγμή και είμαι 45 χρόνων».