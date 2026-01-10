Ο Άρης θα ήθελε ιδανικά να ασχολείται αυτές τις μέρες μόνο με το κρίσιμο ντέρμπι Κυπέλλου της επόμενης Τετάρτης κόντρα στον Παναθηναϊκό (14/01). Μία πολυτέλεια που δεν υπάρχει.

Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον χαρακτήρα του ντέρμπι στην αυριανή (11/01) αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ. Έχει να κάνει και με την ανάγκη των βαθμών για τους Θεσσαλονικείς, αφού ο Ιανουάριος που ξεκίνησε είναι κρίσιμος και για τη μετέπειτα πορεία τους στο πρωτάθλημα. Εκεί όπου έχουν μείνει αρκετά πίσω και καλούνται να… ρεφάρουν. Οπότε, το αυριανό παιχνίδι μόνο αδιάφορο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Και ούτε είναι για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή.

Ο φετινός Άρης δείχνει να ανταποκρίνεται στα «μεγάλα ματς». Στην έδρα του δεν έχει χάσει ούτε ένα ντέρμπι από τα τρία που έχει δώσει. Δεν έχει κερδίσει και κανένα βέβαια, αλλά η εικόνα του είναι πιο πειστική από την πλειοψηφία των φετινών αγώνων στους οποίους προβληματίζει.

Αυτή η αντίδραση στα ντέρμπι, η νίκη επί του Παναιτωλικού για το Κύπελλο και η καλή αύρα που φαίνεται να συνοδεύει τον Άρη μέσα στο 2026, συνθέτουν ένα καλό…πακέτο από πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιήσει απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ελλάδας μέχρι τον Δεκέμβριο. Κάτι που ενισχύει την δεδομένη τακτική προσέγγιση του Χιμένεθ σε αυτά τα ματς. Δηλαδή αναμονή και εκμετάλλευση των χώρων του αντιπάλου. Εκεί που απαιτείται προσοχή είναι στο έντονο πρέσινγκ της ΑΕΚ, κυρίως στον άξονα, καθώς και στις γρήγορες ανακτήσεις μπάλας που μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες πίεσης. Η απουσία του Φαμπιάνο αποτελεί απώλεια, ωστόσο η απόφαση του Χιμένεθ να τον προστατεύσει και να επαναφέρει τον Άλβαρο κρίνεται λογική. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένες απαιτήσεις για τη μεσαία γραμμή, όπου νέο πρόσωπο θα είναι ο Γένσεν.

Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει τόσο σε τακτικές προσαρμογές όσο και σε προσεκτική διαχείριση δυνάμεων, με το βλέμμα στραμμένο και στο παιχνίδι της Λεωφόρου. Πλέον διαθέτει περισσότερες επιλογές, αλλά θα κινηθεί με σύνεση στο ροτέισον στο οποίο θα προχωρήσει.

Σε τελική ανάλυση, ο Άρης αντιμετωπίζει το αυριανό παιχνίδι με απόλυτη σοβαρότητα. Θέλει τους βαθμούς, αλλά και την ψυχολογική ώθηση που μπορεί να προσφέρει ένα θετικό αποτέλεσμα πριν μεταβεί στη Λεωφόρο, όπου θα τα δώσει όλα για τη συνέχεια της πορείας του στο Κύπελλο.