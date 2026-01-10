Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κέβιν Λέουις. Ο 27χρονος αριστερός μπακ είχε μεταγραφεί στο Ηράκλειο τον Ιανουάριο του 2025 και μέτρησε 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην πρώτη θέση της αριστερής πλευράς της άμυνας παραμένει ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ενώ η ομάδα δείχνει πλέον μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα δικά της παιδιά. Ο Χρήστος Κόντης εμπιστεύεται τον Γιάννη Αποστολάκη για τα άκρα της άμυνας, ενώ χρόνο συμμετοχής παίρνει και ο 17χρονος Παύλος Καινουργιάκης.

Και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι προϊόντα των ακαδημιών του ΟΦΗ, ενισχύοντας την στρατηγική της ομάδας να δίνει ευκαιρίες στους νεαρούς παίκτες.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

“Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Kevin Lewis.

Ο 27χρονος αμυντικός ήρθε στον ΟΦΗ τον Ιανουάριο του 2025 και στο διάστημα παραμονής του στην ομάδα μας μέτρησε 19 συμμετοχές.

Kevin σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου!”.