Νέα διεθνής διάκριση για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς το αμερικανικό ταξιδιωτικό μέσο islands.com αφιέρωσε εκτενές άρθρο στην Αθήνα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, “η Αθήνα είναι η πόλη όπου η αρχαιότητα συναντά τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ζωή” και εξακολουθεί να μαγνητίζει τους επισκέπτες με τη μοναδική της ατμόσφαιρα. Χτισμένη ανάμεσα στα ερείπια του αρχαίου κόσμου, η ελληνική πρωτεύουσα περιγράφεται ως ένα ζωντανό μουσείο 5.000 ετών ιστορίας. Παρά τις σύγχρονες πινελιές – από τα κομψά rooftop bars έως τη ριζοσπαστική street art – η πόλη διατηρεί αναλλοίωτη τη γοητεία της, με τον ήλιο να λούζει την Αττική και τους πεζόδρομους να σφύζουν από ζωή.

Δεν είναι τυχαίο ότι η πλατφόρμα BookRetreats ανέδειξε την Αθήνα ως τον καλύτερο προορισμό στον κόσμο για περίπατο, σύμφωνα με τον δείκτη Holiday Happiness Index. Για τη δημιουργία του δείκτη, η BookRetreats συνεργάστηκε με τη Δρ. Natalie Dattilo-Ryan, ψυχολόγο και ειδικό στη συνολική ευεξία. Η ίδια εξήγησε πως η ευτυχία συνδέεται με ορμόνες όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη, οι ενδορφίνες και η οξυτοκίνη. “Αυτές οι χημικές ουσίες επηρεάζουν τη διάθεση, τον ύπνο, την ενέργεια και την πέψη”, σημείωσε, προσθέτοντας ότι “πολλοί από τους παράγοντες που τις ενεργοποιούν – όπως το φως του ήλιου, η κίνηση, το φαγητό και η ποιοτική ξεκούραση – είναι συχνά μέρος των καλών διακοπών, εφόσον επιλέξεις τον σωστό προορισμό”.

Η ελληνική πρωτεύουσα είναι πράγματι μια πόλη που σε κρατά σε συνεχή δράση. Οι περισσότερες από 2.700 ώρες ηλιοφάνειας τον χρόνο ευνοούν τις βόλτες, ενώ τα καφέ, οι πλατείες και οι κοντινές παραλίες προσκαλούν σε περιπάτους. Οι αμέτρητες ταβέρνες, βασισμένες στη μεσογειακή διατροφή, μετατρέπουν κάθε γειτονιά σε γαστρονομική εμπειρία. Κάθε βήμα στην Αθήνα μπορεί να σε φέρει μπροστά σε ένα κομμάτι της ιστορίας της, καθώς τα αρχαιολογικά ευρήματα παραμένουν ορατά ακόμη και μέσα σε ιδιωτικούς χώρους.

Η Ακρόπολη και οι γειτονιές της ιστορίας

Η Ακρόπολη δεσπόζει στο κέντρο της πόλης ως αιώνιο σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, ορατή σχεδόν από κάθε δρόμο. Στην κορυφή της βρίσκεται ο Παρθενώνας, αφιερωμένος στη θεά Αθηνά, από την οποία η πόλη πήρε το όνομά της. Είτε λουσμένη στο πρωινό φως είτε φωτισμένη τη νύχτα, η Ακρόπολη υπενθυμίζει τη διαχρονική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στον σύγχρονο κόσμο, αποτελώντας έναν από τους βασικούς λόγους για να ξεκινήσει κανείς τις διακοπές του από την Αθήνα.

Πέρα από τα εμβληματικά μνημεία, η πόλη προσφέρει πλήθος εμπειριών. Στις γειτονιές της Πλάκας, του Κουκακίου και του Μοναστηρακίου, ο επισκέπτης περνά δίπλα από αρχαίες αγορές, ναούς αφιερωμένους στον Ήφαιστο και τον Δία, καθώς και το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου φιλοξενήθηκαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Από τις 7:30 έως τις 9 το πρωί, δρομείς κάνουν γύρους στον ιστορικό στίβο, δίνοντας ζωή στην παράδοση του χώρου.

Αξίζει επίσης μια στάση στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού, βόρεια της Ακρόπολης. Χτισμένη τον 2ο αιώνα από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με το μέγεθος και τη σημασία της, παρά τα ερείπια που σώζονται έως σήμερα.

Η γεύση της Αθήνας

Ανάμεσα στα μνημεία, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν καφέ κάτω από ανθισμένες βουκαμβίλιες ή να δοκιμάσουν παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. Ντολμαδάκια, τζατζίκι, τηγανητά κολοκυθάκια, φρέσκες σαλάτες με φέτα και αρνίσια παϊδάκια συνοδεύονται ιδανικά από μια παγωμένη μπύρα, ρετσίνα ή ελληνικό καφέ».