Χημικές ουσίες που συναντώνται σε καθημερινά προϊόντα ενδέχεται, με την πάροδο του χρόνου, να επηρεάζουν σιωπηλά τον οργανισμό μας. Η Ολλανδή τοξικολόγος Majorie van Duursen, η οποία μελετά τους κινδύνους στην υγεία των γυναικών, εξηγεί το πώς το καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο και οι πιο έξυπνες προσωπικές επιλογές θα μπορούσαν να μετριάσουν τις μακροπρόθεσμες βλάβες.

Πολλά χημικά μπορούν να επηρεάσουν τις ορμόνες και να προκαλέσουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία, προειδοποιεί η κα. van Duursen από το Vrije Universiteit του Άμστερνταμ. Το αντικείμενο της έρευνάς της στη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ πρωτοβουλία FREIA είναι η μελέτη των χημικών που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα και η σχέση τους με τον καρκίνο του μαστού, την υπογονιμότητα, τις επιπλοκές της εγκυμοσύνης, την πρόωρη εμμηνόπαυση και την ενδομητρίωση.

«Αποκτούμε ολοένα και βαθύτερη κατανόηση της έκθεσης σε αυτά τα χημικά τα πρώτα χρόνια της ζωής. Δεν ισχύει πάντα το «η δόση κάνει το δηλητήριο», επειδή μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία το πότε εκτίθεσαι, ακόμη και σε πολύ μικρές δόσεις. Οι ορμόνες διαμορφώνουν το αποτύπωμα του σώματός σας, και η αλλαγή τους μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις».

Συνεχείς έρευνες αποκαλύπτουν την πλήρη έκταση του προβλήματος, με τις μελέτες να δείχνουν ότι οι ορμονικές διαταραχές λόγω χημικών έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία, καθώς και ότι οδηγούν στην εμφάνιση παθήσεων που δεν είχαν εντοπιστεί προηγουμένως, όπως η καρδιοπάθεια.

Παρόλο που είναι αδύνατο να αποφύγουμε όλα τα χημικά, η van Duursen επισημαίνει ότι η μείωση της έκθεσης σε αυτά είναι εφικτή. «Μην αγοράζετε φτηνά πλαστικά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Μπορεί να κατασκευάζονται σε χώρες με λιγότερο αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια. Επιλέξτε παιχνίδια που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ», συμβουλεύει. «Μην βάζετε πλαστικά σκεύη μαγειρικής στον φούρνο μικροκυμάτων. Και αναζητήστε προϊόντα προσωπικής φροντίδας με λιγότερα πρόσθετα. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες χημικές ουσίες είναι πραγματικά απαραίτητες».

Περισσότερα από 16.000 χημικά έχουν εντοπιστεί μόνο στα πλαστικά, γεγονός που καταδεικνύει τον συμβιβασμό που έχει γίνει στην υγεία υπέρ της άνεσης. «Δεν είναι η επιθυμία μας να απαγορέψουμε όλα τα χημικά – πολλά από αυτά είναι πραγματικά χρήσιμα», συμπληρώνει.

«Μας λείπουν όμως κρίσιμες πληροφορίες για πολλά από αυτά, ακόμα και στην Ευρώπη. Οι τωρινοί έλεγχοι δεν αποτυπώνουν όλες τις συνέπειες στην υγεία, επομένως χρειαζόμαστε ένα ισχυρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και ασφαλέστερο σχεδιασμό υλικών από την αρχή, αντί να ανακαλύπτουμε τα προβλήματα όταν ήδη είναι αργά».

Χρήσιμα άρθρα: Silent danger: researchers tackle chemicals that threaten health and fertility (Σιωπηλός κίνδυνος: χημικές ουσίες στο επίκεντρο της έρευνας για την υγεία και τη γονιμότητα)