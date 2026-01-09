Για βιασμό, εκδικητική πορνογραφία και παράνομη κατακράτηση κατήγγειλε μια 23χρονη γυναίκα τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 23χρονη διατηρούσε σχέση με τον 27χρονο έως το καλοκαίρι του 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκείνος φέρεται να την εξύβριζε, να την απειλούσε και σε απροσδιόριστο χρόνο να την είχε κλειδώσει στο σπίτι του στις Συκιές, στερώντας της την ελευθερία για μικρό χρονικό διάστημα.

Όπως αναφέρεται, ο κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε ερωτικές στιγμές χωρίς τη συγκατάθεση της γυναίκας. Μετά τον χωρισμό τους, την παρενοχλούσε συστηματικά, προσπαθώντας να την εξαναγκάσει σε επανασύνδεση.

Η 23χρονη φέρεται να κατέθεσε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι τον περασμένο Νοέμβριο ο 27χρονος την εξανάγκασε σε ερωτική πράξη σε δασική περιοχή της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας σωματική βία. Επιπλέον, τις τελευταίες ημέρες, πήγε στο σπίτι της με το πρόσχημα μιας συζήτησης και σε υπόγειο χώρο στάθμευσης την υποχρέωσε σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκόπησε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, απέστειλε αποσπάσματα από το υλικό μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ίδια, απειλώντας την να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 27χρονο το απόγευμα της Πέμπτης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει, εκτός από τις πράξεις του βιασμού, της εκδικητικής πορνογραφίας και της παράνομης κατακράτησης, και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και προσωπικών δεδομένων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Από την κατοχή του κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξεταστεί εργαστηριακά, όπως αναφέρει η αστυνομία.

Στην παθούσα δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.