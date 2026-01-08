Ο Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι απομακρύνονται προοδευτικά από ορισμένους συμμάχους και απελευθερώνονται από τους διεθνείς κανόνες, κατά την ετήσια ομιλία του προς τους πρεσβευτές της Γαλλίας. Ο γάλλος πρόεδρος διαπίστωσε ότι μια «νεοαποικιακή επιθετικότητα» κυριαρχεί ολοένα και περισσότερο στις διεθνείς σχέσεις.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι διεθνείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο αποτελεσματικά, ενώ ο κόσμος κινείται προς μια νέα μορφή ισορροπίας ισχύος. Όπως προειδοποίησε, οι μεγάλες δυνάμεις δείχνουν μια σαφή διάθεση να μοιράσουν τον κόσμο μεταξύ τους, επαναφέροντας λογικές ανταγωνισμού και επιρροής.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα