Ο Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι απομακρύνονται προοδευτικά από ορισμένους συμμάχους και απελευθερώνονται από τους διεθνείς κανόνες, κατά την ετήσια ομιλία του προς τους πρεσβευτές της Γαλλίας. Ο γάλλος πρόεδρος διαπίστωσε ότι μια «νεοαποικιακή επιθετικότητα» κυριαρχεί ολοένα και περισσότερο στις διεθνείς σχέσεις.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι διεθνείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο αποτελεσματικά, ενώ ο κόσμος κινείται προς μια νέα μορφή ισορροπίας ισχύος. Όπως προειδοποίησε, οι μεγάλες δυνάμεις δείχνουν μια σαφή διάθεση να μοιράσουν τον κόσμο μεταξύ τους, επαναφέροντας λογικές ανταγωνισμού και επιρροής.