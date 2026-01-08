Στις 12 Νοεμβρίου 2025 η UNESCO αναγνώρισε την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας και το γεγονός αυτό έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα, ως κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού. Η αναγνώριση αυτή έγινε στην 43η Σύνοδο της UNESCO στο Ουζμπεκιστάν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες του πολιτιστικού Σωματείου «Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά» (ΕΓΚ), που ιδρύθηκε το 2001 σε πανηγυρική εκδήλωση που έγινε στην Ακαδημία Αθηνών. Χαιρετισμό και ευχές απηύθυνε στην ΓΣ ο Επίτιμος Πρόεδρος, ακαδημαϊκός και τέως Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Αντώνης Κουνάδης, επισημαίνοντας το γεγονός ότι το σωματείο φέτος συμπληρώνει 25 έτη από της ιδρύσεώς του.

Δηλώνοντας πίστη στην σημασία και στην διακονία της Ελληνικής γλώσσας, 80 μέλη της ΕΓΚ συμμετείχαν στην ΓΣ και ψήφισαν για τον νέο ΔΣ. Παλαιά και νέα μέλη από όλα τα στρώματα της ελληνική κοινωνίας, φιλόλογοι, καλλιτέχνες, συγγραφείς, λογοτέχνες, επιχειρηματίες, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημοσιογράφοι κ.α. είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους.

Κατά την ομιλία του προς την ΓΣ, ο Πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ Νίκος Παπαποστόλου τόνισε: «……η απόφαση της UNESCO, προσφέρει στην ΕΓΚ το πιο δυνατό εργαλείο, την αναγνώριση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας, εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε στο έργο μας για την πέρα πάσης πολιτικής τοποθετήσεως διαφύλαξη, προαγωγή και διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας ως και την αποτροπή κάθε βιαίας παραποιήσεως του λεκτικού και συντακτικού περιεχομένου της, ως το άρθρο 2 του Καταστατικού ορίζει.» Στην συνέχεια, ο απερχόμενος Πρόεδρος απέτισε φόρο τιμής στους αποδημήσαντες Προέδρους του ΔΣ Κάρολο Παπούλια, Γρηγόριο Σκαλκέα, Πάνο Λιγομενίδη και Βασίλειο Φίλια, που πολλά πρόσφεραν στο σωματείο για να φτάσουμε στην σημερινή μέρα. Ευχαρίστησε δε τον μεγάλο σύγχρονο ποιητή Χρίστο Μπελλέ για το ρόλο του στην επιτυχία της ΓΣ, καθώς και το ιστορικό μέλος της ΕΓΚ Αριστέα Τόλια, η οποία από χρόνια προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο σωματείο.

Για το 11μελές νέο ΔΣ εκλέχθηκαν οι (με αλφαβητική σειρά): Καρδασιλάρη Πολυξένη, Μηλοπούλου Αναστασία, Μπάστα Αναστασία, Μπελλές Χρίστος, Μπούρδου Αναστασία, Παπαδόγιανη Κωνσταντίνα Παπανδρόπουλος Αθανάσιος, Παπαποστόλου Νικόλαος (Νίκος), Πουκαμισάς Γεώργιος, Τόλια Αριστέα, Τσιμπούρα Μαρία.

Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι: Ιωαννίδης Θεόφιλος (Λάκης), Σταμούλη Αγριππίνα, Τυροβόλη Ιφιγένεια, Χαντζούλη Ευφροσύνη (Έφη), Χριστοφή Παγώνα (Πέγκυ).

Η μεγάλη συμμετοχή μελών στην ΓΣ και στις Αρχαιρεσίες επιβεβαίωσε το γεγονός ότι η Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σωματεία με αναφορά στην Ελληνική Γλώσσα.