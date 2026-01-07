Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας «Red Code» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνια Νησιά, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται με έντονα φαινόμενα και ισχυρούς ανέμους.

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε χθες πλήττει τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής, που ξεπέρασαν τους 100 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Σήμερα, Τετάρτη, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου – κυρίως σε Κέρκυρα και Λευκάδα – στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Επιμένει η κακοκαιρία

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο έως και 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, φτάνοντας τους 18-19 βαθμούς στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, και έως 23 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε εκ νέου, επισημαίνοντας ότι οι βροχοπτώσεις θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Πολλές περιοχές αναμένεται να αντιμετωπίσουν και χαλαζοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να ενεργοποιηθούν άμεσα τα επιχειρησιακά σχέδια όπου χρειαστεί.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί δυτικοί άνεμοι, προκαλώντας σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, βαθμιαία τα έντονα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι νότιοι 4-8 μποφόρ. Θερμοκρασία 9-19 βαθμοί Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία και αργότερα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-20 βαθμοί, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το βράδυ καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 9-21 βαθμοί.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία 14-23 βαθμοί Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι νότιοι έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία 16-21 βαθμοί.

Αττική: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες θα ενταθούν τη νύχτα, οπότε θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-20 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, που θα ενταθούν το βράδυ συνοδευόμενες από καταιγίδες. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 11-19 βαθμοί Κελσίου.