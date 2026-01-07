Η κακοκαιρία στα Τζουμέρκα προκαλεί νέα προβλήματα, με έντονες βροχοπτώσεις να πλήττουν από χθες την περιοχή. Πρόκειται για την ίδια ορεινή ζώνη που είχε αντιμετωπίσει σοβαρές καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα τον περασμένο Νοέμβριο.

Στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων σημειώνονται καταπτώσεις βράχων και καθιζήσεις οδοστρώματος, ενώ παρατηρούνται παράλληλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αρκετών χωριών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα χωριά Αμπελοχώρι, Μιχαλήτσι, Καλλαρύτες, Ματσούκι και Πράμαντα. Τουλάχιστον δέκα μηχανήματα επιχειρούν από νωρίς το πρωί για τον καθαρισμό των δρόμων και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων.

Στο Ματσούκι έπεσαν κολώνες της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα το χωριό να παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων καταγράφονται κατολισθήσεις στην περιοχή του Καταρράκτη, καθώς και ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης, γεγονός που δυσχεραίνει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η Πολιτική Προστασία Ηπείρου παραμένει σε επιφυλακή, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται και οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο νέων κατολισθήσεων.