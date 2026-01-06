Η Lego παρουσίασε το πρώτο της «έξυπνο τουβλάκι», μια καινοτομία που η δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη καινοτομία της εδώ και δεκαετίες».

Το νέο τουβλάκι μοιάζει εξωτερικά με τα κλασικά Lego, ωστόσο ενσωματώνει προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα που του επιτρέπουν να αναγνωρίζει άλλα έξυπνα τουβλάκια και φιγούρες, αντιδρώντας με ήχο ή φωτισμό σε πραγματικό χρόνο. Η παρουσίαση του προϊόντος έγινε στη διεθνή έκθεση Consumer Electronics Show (CES) 2026, που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στο Λας Βέγκας.

Τα «έξυπνα» τουβλάκια και οι φιγούρες λειτουργούν με δύο μπαταρίες τύπου AAA και συνδέονται μεταξύ τους μέσω Bluetooth, τεχνολογία επίσης σκανδιναβικής προέλευσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, διαθέτουν ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο που ανιχνεύει την κίνηση των κομματιών. Έτσι, τα τουβλάκια μπορούν να ανταποκρίνονται με ήχους, φωτισμό ή μικρές κινήσεις, προσφέροντας μια πιο διαδραστική εμπειρία παιχνιδιού.