Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αξιοποίησης του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) να έχει αναλάβει τον συντονισμό και την προώθηση του έργου. Σύμφωνα με σχετική προκήρυξη που εκδόθηκε τον Νοέμβριο, η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) της ΕΕΣΥΠ έχει αναλάβει την ωρίμαση του έργου «Επανάχρηση, Ανάπτυξη, Ανάδειξη και Αξιοποίηση κτηρίων και χώρων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου», με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η ΕΕΣΥΠ διενεργεί διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κλειστή διαδικασία, στην πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr. Η προθεσμία υποβολής προσφορών για την Α’ Φάση, που αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, λήγει τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

Παραχώρηση, όχι πώληση

Ο διαγωνισμός αφορά σύμβαση παραχώρησης, γεγονός που σημαίνει ότι το Δημόσιο διατηρεί την κυριότητα της γης και των κτηρίων. Το αντικείμενο περιλαμβάνει 24 υπάρχοντα κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 6.400 τ.μ., τα οποία κατανέμονται σε ζώνες ανάπτυξης σύμφωνα με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

Το κτήμα, συνολικής έκτασης 42.000 στρεμμάτων, αποτελεί ιστορικό τόπο, αρχαιολογικό χώρο και περιοχή Natura 2000, με αυστηρούς περιορισμούς σε κάθε είδους παρέμβαση.

Ήπια ανάπτυξη και πολιτιστικός χαρακτήρας

Η φιλοσοφία της αξιοποίησης βασίζεται στην ήπια επανάχρηση των υπαρχόντων κτισμάτων, χωρίς νέα δόμηση. Επιτρέπονται αποκλειστικά εργασίες αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης, με δυνατότητα μικρών προσθηκών έως 10% ανά κτίριο για λόγους λειτουργικότητας ή προσβασιμότητας, πάντα με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις συνδυάζουν πολιτισμό, αναψυχή και περιορισμένη φιλοξενία. Προβλέπεται μικρής κλίμακας ξενοδοχειακή δραστηριότητα — έως 60 κλίνες στη Ζώνη Δ2 και 100 στη Ζώνη Δ3 — αποκλείοντας μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα. Επιπλέον, επιτρέπονται καφέ, εστιατόρια, μουσειακοί και πολιτιστικοί χώροι, καθώς και εγκαταστάσεις για εκδηλώσεις ή συνέδρια ειδικού χαρακτήρα.

Ρόλος του παραχωρησιούχου

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, αποκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των κτιρίων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς, πολεοδομικούς και πολιτιστικούς όρους. Η διαδικασία απευθύνεται σε επενδυτικά σχήματα με αποδεδειγμένη χρηματοοικονομική επάρκεια και εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων έργων πολιτιστικής και τουριστικής αξιοποίησης.

Το έργο έχει στόχο τη μετατροπή του Τατοΐου σε πρότυπο προορισμό πολιτισμού και ήπιας αναψυχής, σε πλήρη αρμονία με τον ιστορικό και φυσικό χαρακτήρα της περιοχής.