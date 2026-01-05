Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν αρχικά πτώση άνω του 1% κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, προτού ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους. Η εξέλιξη αυτή ήρθε δύο ημέρες μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, γεγονός που ακολούθησε η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τα μεγάλα αποθέματα αργού της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Περί τις 08:00 (ώρα Ιαπωνίας, 01:00 ώρα Ελλάδας), το αμερικανικό αργό WTI διαμορφωνόταν στα 56,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent Βόρειας Θάλασσας στα 60 δολάρια. Λίγο αργότερα, στις 08:20 (01:20 ώρα Ελλάδας), το WTI υποχωρούσε κατά 0,60% στα 56,98 δολάρια το βαρέλι και το Brent κατά 0,49% στα 60,45 δολάρια.

Μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης κυρίας Σίλιας Φλόρες από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιτρέψει σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να εκμεταλλευτούν τους ενεργειακούς πόρους της Βενεζουέλας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον θα «κυβερνά» τη χώρα έως ότου υπάρξει «ασφαλής, προσήκουσα και δίκαιη μετάβαση».

Τα αποθέματα και η παραγωγή της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού παγκοσμίως, πάνω από 303 εκατομμύρια βαρέλια —ποσοστό που αντιστοιχεί στο 17-20% του συνόλου— σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, του οποίου είναι μέλος. Τα αποθέματά της ξεπερνούν εκείνα της Σαουδικής Αραβίας (267 εκατ.) και του Ιράν.

Πριν από την αμερικανική επέμβαση, η παραγωγή πετρελαίου της χώρας είχε μειωθεί δραματικά, φτάνοντας το 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έναντι 3,5 εκατομμυρίων όταν ανέλαβε την εξουσία ο Ούγο Τσάβες το 1999, προκάτοχος και μέντορας του Μαδούρο.

Καθώς η παγκόσμια αγορά θεωρείται ήδη επαρκώς εφοδιασμένη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πιθανές αναταράξεις στην παραγωγή της Βενεζουέλας —που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας προσφοράς— θα είναι περιορισμένες.