Επίσημη είναι πλέον η ένταξη του Παύλου Παντελίδη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, καθώς η Κηφισιά ανακοίνωσε την παραχώρηση του παίκτη στους Πράσινους. Το Τριφύλλι γνωστοποίησε την επιστροφή του Παντελίδη στην ομάδα (είχε περάσει από τις Ακαδημίες) με ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με τον κολλητό του και συμπαίκτη του και στον Παναθηναϊκό, Ανδρέα Τεττέη, στο οποίο λέει: «Επέστρεψα».

Λίγη ώρα αργότερα, ο Παντελίδης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού και μίλησε για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

«Δεν είχα σκεφτεί ότι θα βρισκόμουν και πάλι εδώ, μετά την απόρριψη, ότι θα ερχόμουν στα ίδια μέρη που είχε απορριφθεί.

Στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει εκεί που ανήκει και μέσα από αυτή τη διαδικασία, να αναδειχθώ κι εγώ», είπε μεταξύ άλλων ο Παντελίδης.