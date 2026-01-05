Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι του νέου έτους έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων απολαμβάνουν ακόμη λίγες ημέρες ξεκούρασης, καθώς η δεκαπενθήμερη παύση λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου. Η επανέναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη σχολική καθημερινότητα.

Υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές ξεκίνησαν ενιαία για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, προσφέροντας στους μαθητές δύο εβδομάδες αποφόρτισης από τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις.

Μετά την επιστροφή, ο Ιανουάριος δεν περιλαμβάνει γενικευμένες σχολικές αργίες που να διακόπτουν τη μαθησιακή διαδικασία. Εξαιρέσεις ωστόσο υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές, όπου τιμάται ο πολιούχος Άγιος. Αν η τοπική εορτή συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα, τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ αν συνδυάζεται με Σαββατοκύριακο, ενδέχεται να προκύψει μικρό μαθητικό τριήμερο.

Καστοριά: Παράταση διακοπών λόγω «Ραγκουτσαριών»

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Καστοριά, όπου οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία αργότερα από την υπόλοιπη χώρα. Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου πραγματοποιούνται τα παραδοσιακά «Ραγκουτσάρια», το ιστορικό καρναβάλι της πόλης, με αποτέλεσμα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να παραμείνουν κλειστά.

Έτσι, η επιστροφή των μαθητών μετατίθεται για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Αν δοθεί και δεύτερη ημέρα αργίας, όπως συνέβη πέρυσι, δεν αποκλείεται τα σχολεία να ανοίξουν ξανά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Τα «Ραγκουτσάρια» αποτελούν ένα από τα πιο ζωντανά και παλιά έθιμα της περιοχής, με την πόλη να πλημμυρίζει από μουσικές, χάλκινα, μεταμφιέσεις και χορό. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις και στην καθιερωμένη παρέλαση, συνδυάζοντας την παράδοση με τη χαρά των γιορτών.

Έτσι, η επιστροφή στα σχολεία μετά τις γιορτές θα γίνει σταδιακά σε όλη τη χώρα, με την Καστοριά να ξεχωρίζει, κρατώντας ζωντανά τα τοπικά έθιμα και προσφέροντας στους μαθητές της λίγες επιπλέον ημέρες ξεκούρασης.