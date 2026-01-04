Καθυστέρηση σημειώθηκε στην πρωινή πτήση από Αθήνα προς Ιωάννινα, η οποία επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Βασιλεύς Πύρρος» στις 11:30, καθώς το αεροσκάφος δεν απογειώθηκε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Κωνσταντίνος Ευθυμίου, η πτήση δεν έχει ματαιωθεί, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα πραγματοποιηθεί κανονικά η απογευματινή σύνδεση από την Αθήνα προς τα Ιωάννινα.

Αντίθετα, στην Κέρκυρα η πρωινή πτήση από την Αθήνα προσγειώθηκε κανονικά στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» στις 8:15. Παραμένει όμως αβέβαιο τι θα συμβεί με τις τέσσερις επόμενες πτήσεις που είναι προγραμματισμένες από την Αθήνα για το μεσημέρι και το βράδυ.