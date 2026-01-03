Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάικ Λι δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον ενημέρωσε πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις και πρόκειται να του ασκηθεί ποινική δίωξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον Λι, οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος της στρατιωτικής δράσης στη χώρα.

«(Ο Ρούμπιο) προβλέπει πως δεν υπάρξει καμία περαιτέρω ενέργεια στη Βενεζουέλα τώρα που ο Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ», ανέφερε ο γερουσιαστής σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ύστερα από τηλεφωνική συνομιλία που είχε, όπως είπε, με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε η Βενεζουέλα μπαίνει σε μια «νέα εποχή» μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από επίλεκτες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ,

«Μια νέα εποχή για τη Βενεζουέλα! Ο τύραννος έφυγε. Τώρα -επιτέλους- θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του», έγραψε ο Λαντάου στον λογαριασμό του στο Χ.