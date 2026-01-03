To GEELY EX5 συνδυάζει κορυφαίους χώρους, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και premium χαρακτηριστικά στο σαλόνι του. Είναι ένα εντυπωσιακό σε σχεδίαση SUV, 4,6 μέτρων με ισχυρό ηλεκτροκινητήρα που καταφέρνει να «ξετυλίξει» τις αρετές του, τόσο στις μικρές όσο και στις μεγάλες διαδρομές.Η εξωτερική του εμφάνιση είναι ιδιαίτερα επιβλητική. Το νέο μοντέλο τραβάει εύκολα τα βλέμματα των περαστικών (έχει κερδίσει και βραβείο Red Dot για το παρουσιαστικό του ), χάρη στην δυναμική του μάσκα, τις ισορροπημένες αναλογίες και το αεροδυναμικό του παρουσιαστικό.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Είναι πολυτελές και αυτό διαφαίνεται από την πρώτη στιγμή που θα βιώσεις στο εσωτερικό του. Η GEELY δίνει έμφαση στην κομψότητα και την άνεση, έχοντας σε υψηλό επίπεδο όλα τα σημεία της πολυτελούς καμπίνας από τα προσεγμένα υλικά έως την εργονομική τοποθέτηση των υποβραχιόνιων με τις premium επενδύσεις καθισμάτων.Ο οδηγός κάθεται αναπαυτικά στα κορυφαία καθίσματα ενώ ελέγχει το αυτοκίνητο μέσω του ψηφιακού πίνακα οργάνων, 10,2 ιντσών με όλες τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις. Επίσης, η οθόνη πολυμέσων 15,4 ιντσών είναι εύκολη στη χρήση και υποστηρίζει, μεταξύ άλλων και φωνητικές εντολές. Για την ασφάλεια στο δρόμο, οι περισσότερες ενδείξεις προβάλλονται στο ευμεγέθες head-up display 13,8 ιντσών.

Ανάλογα με την έκδοση ο αγοραστής θα βρει όλες τις ηλεκτρικές ευκολίες (έως και έξι ρυθμίσεις μασάζ στα καθίσματα), ηχοσύστημα 1.000 W με 16 ηχεία, κλιματιζόμενα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα κ.α.Στα πίσω καθίσματα θα καθίσουν άνετα τρεις ενήλικες επιβάτες ενώ ο εργονομικός χώρος αποσκευών των 410 λτ., συμπληρώνεται από τα επιπλέον πρακτικά 51 λίτρα που βρίσκεται κάτω από το πάτωμα. Στα θετικά σημειώστε και τους 33 μικροαποθηκευτικούς χώρους σε όλο το σαλόνι του.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Στην πράξη, όπως διαπιστώσαμε στην πρώτη οδηγική εμπειρία, το επιβλητικό σε εμφάνιση ΕΧ5 έχει ως σύμμαχο έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων με κορυφαία αποθέματα ροπής στα 320 Nm, που του δίνουν ένα ισχυρό αβαντάζ στις απαιτητικές διαδρομές. Ο δυναμικός ηλεκτροκινητήρας εξασφαλίζει επιτάχυνση από τα 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δλ.Η νέα μπαταρία του είναι τεχνολογίας Aegis Short Blade της Geely, κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε η διάρκεια ζωής να φτάνει το 1 εκατομμύριο χλμ και τις 3.500 φορτίσεις.

Η χωρητικότητα ανέρχεται στις 60,22 kW και εξασφαλίζει μέγιστη αυτονομία 430 χλμ. σε μεικτό κύκλο, ενώ σε αστικό αγγίζει τα 565 χλμ. Ιδιαίτερα σημαντικό ότι η φόρτιση του από το 30-80% σε ταχυφορτιστή διαρκεί 20 λεπτά, όσο απαιτείται σε ένα ταξίδι να κάνει στάση ένας οδηγός για μια απαραίτητη ανάπαυλα.

Στο ταξίδι οι καλορυθμισμένες αναρτήσεις του (γόνατα McPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω ) χαρίζουν μια μοναδική εμπειρία στους επιβάτες ενώ η κορυφαία ηχομόνωση μεταφέρει απόλυτη ηρεμία στον οδηγό. Το τιμόνι προσφέρει δυναμική αίσθηση στον οδηγό ενώ διαθέτει και σύστημα πέδησης τεσσάρων επιπέδων (Low, Medium, High και Auto).

ΤΙΜΗ…ΕΚΠΛΗΞΗ

Ακόμη πιο σημαντικό ότι το νέο μοντέλο, σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία, γίνεται ακόμη πιο προσιτό. Όπως ανακοίνωσε η Geo Mobility Hellas το GΕΕLY EX5 Pro προσφέρεται από τα 28.990 ευρώ.