Ο Μάρτιν Χόνγκλα αναμένεται σε λίγα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη και δεν θα αργήσει η ώρα που η ετοιμότητά του θα αυξήσει κατά πολύ τον ανταγωνισμό στις θέσεις των χαφ.

Παρότι οι «κιτρινόμαυροι» διέθεταν ήδη τρεις αξιόπιστες –και βασικές– λύσεις, δεν δίστασαν να κινηθούν ξανά στην αγορά, αποκτώντας ακόμη έναν ποδοσφαιριστή πρώτης γραμμής και όχι απλώς μια εναλλακτική επιλογή.

Πρόκειται για ένα ακόμη «6άρι» που θα πλαισιώσει τον Ούρος Ράτσιτς, προσφέροντας καλύτερη ισορροπία στο κέντρο. Έναν καθαρά ανασταλτικό μέσο με ποιότητα στο παιχνίδι με την μπάλα, παρόμοια με αυτή του Σέρβου, αλλά με μια ουσιαστική διαφορά. Αυτή που έκανε τον Ρούμπεν Ρέγες να επιμείνει στην περίπτωσή του, μαζί με το υπόλοιπο… πακέτο που τον συνοδεύει.

Θέμα… έντασης

Ένα από τα βασικά προβλήματα του φετινού Αρη είναι η ταχύτητα. Ο Γαλανόπουλος διαθέτει ενέργεια και ένταση στο παιχνίδι του, όμως από τη μία δεν αρκεί μόνος του και από την άλλη δεν είναι γνήσιο «6άρι».

Η ομάδα είχε ανάγκη από έναν αμυντικό χαφ που θα ανεβάσει τον ρυθμό, την ταχύτητα και τα τρεξίματα στη μεσαία γραμμή. Ο Ράτσιτς δεν ανήκει σε αυτό το προφίλ, σε αντίθεση με τον Χόνγκλα, ο οποίος προσθέτει ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Παράλληλα, συνάδει και με τη φιλοσοφία του Ρούμπεν Ρέγες, που προτιμά «6άρια» με ποδοσφαιρική ποιότητα και όχι παίκτες που περιορίζονται αποκλειστικά στα κοψίματα.

Αυτό το προφίλ αναζητούσε με επιμονή από το καλοκαίρι ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, στο ίδιο πλαίσιο που απέκτησε και τον Ράτσιτς. Με την ίδια λογική κινήθηκε και η απόκτηση του Χόνγκλα, ενός χαφ που διαθέτει και χαρακτηριστικά «8αριού». Παίζει κάθετα και διαγώνια, συμμετέχει ενεργά στο χτίσιμο των επιθέσεων, κινείται σωστά χωρίς την μπάλα και συχνά δρα στα 3/4 του γηπέδου, φτάνοντας κατά διαστήματα και στην αντίπαλη περιοχή. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για μέσο με έντονη έφεση στο σκοράρισμα.

Στα θετικά του συγκαταλέγονται το 54% επιτυχίας στις εναέριες μονομαχίες, στοιχείο που βοηθά σημαντικά στο ψηλό παιχνίδι, καθώς και τα 4,9 κλεψίματα ανά αγώνα. Στον αντίποδα, καταγράφει κατά μέσο όρο 8,4 χαμένες κατοχές, γεγονός που συνδέεται και με τη συχνή επαφή του με την μπάλα.

Συνολικά, πρόκειται για έναν σύγχρονο χαφ με πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Έναν ποδοσφαιριστή που έρχεται για να διεκδικήσει θέση βασικού και να προσθέσει έντονο ενδιαφέρον στις επιλογές και τη διαχείριση του Χιμένεθ, μόλις ολοκληρώσει το απαραίτητο –και σύντομο– διάστημα προσαρμογής.